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Среда, 4 августа, 2021
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Дело бывшего главы архангельского Минобра, который совращал школьниц, вернули в суд

Елена Лобанова
Дело бывшего главы архангельского Минобра, который совращал школьниц, вернули в суд
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Дело экс-главы Министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева вернули в суд. Мужчину обвиняют в развращении школьниц. Об этом сообщает 29.ru

Ранее в документах нашли ошибку, поэтому отправили дело на доследование. По словам старшего помощника руководителя следственного комитета, речь идет о технической ошибке. 

— Она никак не повлияла на квалификацию преступления. Статья обвинения остается прежней. Сейчас дело рассматривается по существу в суде, — рассказала представитель СК. 

Следующее заседание назначено на 10 августа.

Напомним, в октябре в Архангельской области задержали бывшего чиновника. Следователи подозревали, что он переписывался с двумя школьницами и предлагал им вступить в интимную связь. Одной девочке он даже отправил видео.

Позже мужчина признал вину в развращении школьниц 12 и 14 лет.

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