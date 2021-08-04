Дело бывшего главы архангельского Минобра, который совращал школьниц, вернули в суд

Дело экс-главы Министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева вернули в суд. Мужчину обвиняют в развращении школьниц. Об этом сообщает 29.ru.
Ранее в документах нашли ошибку, поэтому отправили дело на доследование. По словам старшего помощника руководителя следственного комитета, речь идет о технической ошибке.
Следующее заседание назначено на 10 августа.
Напомним, в октябре в Архангельской области задержали бывшего чиновника. Следователи подозревали, что он переписывался с двумя школьницами и предлагал им вступить в интимную связь. Одной девочке он даже отправил видео.
Позже мужчина признал вину в развращении школьниц 12 и 14 лет.