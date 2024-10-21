Понедельник, 21 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Действительно ли на Украине закончились солдаты, рассказал военный эксперт

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что человеческие ресурсы Украины еще не исчерпаны. В интервью для NEWS.ru он отметил, что не стоит доверять заявлениям Министерства обороны Украины, а также словам президента Владимира Зеленского, экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главкома Александра Сырского. По его мнению, если бы у Украины действительно не было живой силы, российские войска уже освободили бы Курскую область.

«Не стоит верить ни заявлениям Минобороны Украины, ни словам Зеленского, Залужного и Сырского. Если бы у них действительно не было людей, мы бы уже давно их выбили с курской земли. Они продолжают отправлять своих солдат, которые в итоге гибнут. Многие украинцы не сдаются в плен. При этом Зеленского поддерживает значительная часть населения, и они верят в свою победу», — пояснил Дандыкин.

Эксперт назвал такую риторику украинской стороны «пропагандой тупости». Он напомнил, что Залужный ранее говорил о возможной мобилизации женщин при необходимости, а позже обсуждалось даже призыв украинцев младше 18 лет.

Дандыкин также подчеркнул, что не стоит забывать о большом числе иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. По его словам, боевые действия идут на всех направлениях, и украинская армия пытается растянуть фронт, в том числе на стыке Брянской и Курской областей, чтобы отвлечь российские силы от позиций, которые Украина теряет.

«Это значит, что у них все еще есть люди. И на какое-то время их еще хватит», — заключил эксперт.

Новости рубрики
Новости мира

В Татарстане закрыли дело об убийстве жены мужем после свадьбы

Расследование уголовного дела об убийстве жены мужем после свадьбы в села Мелекес Тукаевского района...
Здорово жить: рецепты, советы, стиль

The Mirror: на рак яичников могут указывать боль в тазу и вздутие живота

Среди других симптомов могут быть проблемы с приемом пищи, боли в спине, изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, нерегулярная менструация.
Новости мира

Яркая вспышка в заснеженной Москве попала на видео

Вечером в районе Коммунарки сняли на видео яркую вспышку.
Новости мира

Двое детей утонули в болоте в Свердловской области

Трагедия произошла 14 октября в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа Свердловской области. Подробности ЧП...