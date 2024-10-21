Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что человеческие ресурсы Украины еще не исчерпаны. В интервью для NEWS.ru он отметил, что не стоит доверять заявлениям Министерства обороны Украины, а также словам президента Владимира Зеленского, экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главкома Александра Сырского. По его мнению, если бы у Украины действительно не было живой силы, российские войска уже освободили бы Курскую область.

«Не стоит верить ни заявлениям Минобороны Украины, ни словам Зеленского, Залужного и Сырского. Если бы у них действительно не было людей, мы бы уже давно их выбили с курской земли. Они продолжают отправлять своих солдат, которые в итоге гибнут. Многие украинцы не сдаются в плен. При этом Зеленского поддерживает значительная часть населения, и они верят в свою победу», — пояснил Дандыкин.

Эксперт назвал такую риторику украинской стороны «пропагандой тупости». Он напомнил, что Залужный ранее говорил о возможной мобилизации женщин при необходимости, а позже обсуждалось даже призыв украинцев младше 18 лет.

Дандыкин также подчеркнул, что не стоит забывать о большом числе иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. По его словам, боевые действия идут на всех направлениях, и украинская армия пытается растянуть фронт, в том числе на стыке Брянской и Курской областей, чтобы отвлечь российские силы от позиций, которые Украина теряет.