Дефицит бюджета Рязани за 2021 год составил 4,4%

В Рязани обсудили итоги исполнения бюджета города за 2021 год, сообщила пресс-служба гордумы.

Публичные слушания провела председатель комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы Галина Трушина.

По доходам бюджет исполнен в сумме 14 млрд. 627 млн. рублей, по расходам — 14 млрд. 870 млн. рублей. Дефицит составил 4,4%. По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 13,4%, расходы — на 12,%.

72% расходов было направлено на финансирование социальной сферы. В городе велась реализация 15 муниципальных и 3 ведомственных программ. С учетом софинансирования из областного бюджета на их реализацию выделено 14,7 млрд. рублей.

На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет — возведение пристроек к 10 детским садам — израсходовано 706,8 млн. рублей. На строительство школы в Кальном направлено 698 млн. рублей. На приобретение жилья для детей-сирот — 116, 6 млн. рублей, закуплено 69 однокомнатных квартир.

Участники публичных слушаний задали вопросы, касающиеся переселения граждан из аварийного жилья, ликвидации свалки в Хамбушево, организации летнего отдыха детей, оказания мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

Отчет об исполнении бюджета будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.