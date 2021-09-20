Дефектоскописты Рязанской НПК стали призёрами всероссийского конкурса мастерства

Работники Рязанской НПК приняли участие во всероссийском конкурса «Дефектоскопист-2021». Своё мастерство на конкурсе представляли 350 специалистов по неразрушающему контролю 15 российских предприятий. Рязанцы оказались в числе призёров.

Конкурсная комиссия проверяла навыки и знания участников по следующим направлениям: акустическая эмиссия, визуальный и измерительный, вибродиагностический, вихретоковый, проникающими веществами (капиллярный), магнитный, радиационный, тепловой и ультразвуковой. Конкурс состоял из нескольких этапов, в которых проверяли теоретические знания и практику.



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2 и 3 места в номинации «Проникающими веществами (капиллярный)» заняли сотрудники нефтезавода Андрей Доможилов и Дмитрий Барковец.

Неразрушающий контроль технологического оборудования на Рязанской НПК они ведут более 10 лет. Инженеры следят за надёжностью и сроком работы технологического трубопровода, сосудов и аппаратов, которые работы под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, печей и резервуаров. Всё это – сложное оборудование, которые требует от работников обширных знаний стандартов и норм дефектоскопии, регламентов и различной документации.

Для Рязанской НПК забота о кадрах и предоставление им возможностей профессионального развития – важное направление работы. Новые сотрудники предприятия обучаются по спецпрограмме нефтяной компании «Роснефть». В рамках неё новички развивают корпоративные и управленческие компетенции, участвуют в научных конференциях и проектах. Также на нефтезаводе развивается программа наставничества, благодаря которой опытные работники передают знания, навыки и умения молодым сотрудникам. Кроме того, предприятие внимание уделяет повышению престижа рабочих специальностей.