Пятница, 29 декабря, 2023
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Дед Мороз и Снегурочка напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге

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В преддверии  новогодних и рождественских праздников железнодорожники провели профилактическое мероприятие на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Халтурина Рязани. Участниками акции стали  сказочные персонажи — Дед Мороз со Снегурочкой. Они напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Особое внимание уделили детям, еще раз объяснив, что при приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, а для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон.

Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

Дед Мороз и Снегурочка напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге
Дед Мороз и Снегурочка напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге
Дед Мороз и Снегурочка напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге
Дед Мороз и Снегурочка напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге

Помимо информационных буклетов и памяток  Дед Мороз со своей помощницей раздавал пешеходам сладкие подарки и мандарины.

В Рязанской области в границах Московской железной дороги наблюдается снижение числа несчастных случаев на железнодорожном транспорте. С начала 2023 года  произошло 16 случаев травмирования граждан, в 2022 году -17. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.

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