Дед Мороз и Снегурочка напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге

В преддверии новогодних и рождественских праздников железнодорожники провели профилактическое мероприятие на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Халтурина Рязани. Участниками акции стали сказочные персонажи — Дед Мороз со Снегурочкой. Они напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Особое внимание уделили детям, еще раз объяснив, что при приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, а для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон.

Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

Помимо информационных буклетов и памяток Дед Мороз со своей помощницей раздавал пешеходам сладкие подарки и мандарины.

В Рязанской области в границах Московской железной дороги наблюдается снижение числа несчастных случаев на железнодорожном транспорте. С начала 2023 года произошло 16 случаев травмирования граждан, в 2022 году -17. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.