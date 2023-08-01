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Дебетовую карту ВТБ теперь можно получить с 14 лет

7info

ВТБ предоставил возможность получения своей дебетовой карты для жизни в синем дизайне клиентам от 14 лет. Она будет включать в себя возможности, аналогичные «взрослому» пластику. Заказать продукт можно онлайн на сайте банка или в офисах, а получить лично или курьерской доставкой.

По карте, выпущенной для подростка, как и по детской карте, будет действовать лимит на снятие наличных – 20 тыс. рублей в месяц. Оформить карту и увеличить максимальную ежемесячную сумму снятия клиент может, только предоставив согласие от своих законных представителей. Ограничение снимается автоматически при достижении держателем карты возраста 18 лет.

«В этом году мы обновили флагманскую дебетовую карту и стали выпускать ее в новом формате. Сегодня это не просто «пластик», а важный финансовый инструмент на каждый день. Независимо от возраста держатель нашей «карты для жизни» найдет для себя выгодные и удобные сервисы, отвечающие его потребностям в данный момент, будь то учеба, работа или отдых. Рассчитываем, что возможность оформить на сайте карту подросткам с 14 лет позволит им безопасно знакомиться с миром финансов, научит их грамотно использовать денежные ресурсы, пробовать разные инструменты для оплаты товаров и услуг или копить средства», – комментирует Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Для детей младшего возраста – родители могут оформить в ВТБ детскую банковскую карту к своему счету, которая позволит бережно ввести ребенка в современный мир финансов. Для взрослых это удобно тем, что ребенок никогда не останется без денег на повседневные расходы, при этом по детской карте всегда можно установить лимит на проведение операций. Дополнительную карту можно выпускать для детей с 6 лет.

Все клиенты ВТБ, оформившие «Карту для жизни», получают не только бесплатное обслуживание без каких-либо дополнительных условий, но и возможность участия в программе лояльности ВТБ. Она включает в себя до 30% кешбэка за покупки у партнеров банка и базовый 2% кешбэк в самых востребованных категориях, в том числе в кафе, ресторанах, супермаркетах и в поездках на такси или городском транспорте. Переводы по номеру телефона в другой банк до 100 тыс. рублей ежемесячно с неё бесплатны, а онлайн-оплата услуг ЖКХ, штрафов и мобильной связи доступна без комиссии.

Для путешественников карта дает возможность снимать наличные и платить картой в десяти странах и совершать удобные международные переводы в 12 стран.

Пенсионерам ВТБ предоставляет возможность снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии и бесплатно страхует средства от мошенников.

Заказать «Карту для жизни» можно на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в отделении. При заказе онлайн доступна быстрая доставка представителем банка.

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