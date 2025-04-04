Давид Манукян станет новым ведущим «УТРО.ТНТ»

В студии шоу «УТРО.ТНТ» (16+) такая тёплая атмосфера, что звёзды, которые хоть раз оказались на съемочной площадке, всегда на нее возвращаются. Вот и популярный певец, блогер и без 5 минут отец Давид Манукян не исключение. 9 апреля Дава присоединится к команде ведущих утренней программы ТНТ. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

К слову, Давид Манукян уже пробовал себя в этой роли. В середине марта он был ведущим одного из выпусков «УТРО.ТНТ», приуроченного ко дню рождения блогерского агентства «Инсайт Люди», резидентом которого он является. Давид составил компанию Лео Канделаки и даже попробовал себя в роли интервьюера, пообщавшись со звёздным гостем выпуска Алексеем Ягудиным.

С 9 апреля Давид Манукян будет будить зрителей ТНТ по будням, заряжая хорошим настроением на весь день.

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Давид Манукян: «Несмотря на то, что я не люблю просыпаться так рано, ради «УТРА.ТНТ» я готов это делать. Я попробовал себя в роли ведущего этого проекта, и мне очень понравился такой опыт. К тому же, на съемочной площадке царит классная атмосфера. Вообще, я считаю, что у утреннего шоу очень важная миссия – задавать зрителям настроение на весь день. И можно даже сказать, что это большая ответственность. Я надеюсь, что у меня получится заряжать всех позитивом с раннего утра».

Проект «УТРО.ТНТ» собрал огромную команду звёздных ведущих. Так, первыми на телеканале уже целый год зрителей развлекают Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Лео Канделаки, Анжелика Стубайло, Ольга Серябкина, которая, кстати, тоже стала ведущей проекта, побывав сначала в студии в качестве звёздной гостьи, и другие.