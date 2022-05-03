Дачникам напомнили о штрафе за мусор

На дачников могут наложить штраф, если они не выполнят предписание о расчистке территории от мусора. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

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Уборка мусора и сухой растительности на участке – обязанность собственников. Санкции за неисполнение этого, например, прописаны в кодексе об административных правонарушениях Москвы. Нарушителям грозят штрафы от 1000 до 3000 рублей. При повторном нарушении придётся заплатить от 2000 до 5000 рублей.

С одной стороны, эти предписания направлены на сохранение плодородного слоя почвы, пресечения разрастания сорных растений. С другой стороны – защита участков от пожара, ведь сухостой и бытовой мусор легко воспламеняются, способствуя возникновению или распространению бытовых пожаров.