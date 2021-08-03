Центризбирком зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

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2 августа решением ЦИК России зарегистрирован федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В составе списка – 277 кандидатов. Федеральную часть списка представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов.

Член ЦИК России Константин Мазуревский сообщил, что порядок выдвижения кандидатов был полностью соблюден Партией пенсионеров и соответствует требованием закона о выборах депутатов Государственной Думы. Члены ЦИК России проголосовали по вопросу регистрации списка единогласно.

Председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков поблагодарил членов Комиссии и отметил: «Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно. Так как партия за несколько лет выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей. А проект Общественной палаты по наблюдению за ходом голосования позволит нам выявлять все факты нарушения, если таковые будут».

Председатель ЦИК Элла Памфилова пожелала Партии успехов на выборах и, комментируя идеи партийцев, заявила: «Я лично выступаю за то, что все пенсионеры имели право работать!».

Напомним, Партия пенсионеров имеет право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая «парламентская льгота» предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах – значительно больше, чем у любой другой непарламентской партии (по официальным данным Центризбиркома).