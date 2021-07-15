Центральному округу Росгвардии исполнилось 100 лет

В четверг, 15 июля, Центральный Оршанско-Хинганский Краснознамённый округ войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 100 лет со дня образования.
Личный состав и ветеранов округа с вековым юбилеем поздравил командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев.
Командующий округом выразил слова благодарности родным и близким сотрудников и военнослужащих за их терпение, понимание, поддержку и любовь, которые помогают росгвардейцам успешно выполнять поставленные задачи.
Особые слова благодарности командующий округом адресовал ветеранам оперативно-территориального объединения.
Военнослужащих и сотрудников Центрального округа Росгвардии с вековым юбилеем поздравили с орбиты космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Свое видеопоздравление они прислали накануне.
Они пожелали росгвардейцам Центрального округа успехов в достижении новых профессиональных высот, сохранении и приумножении славных боевых традиций, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
К 100-летию в Центральном округе выпущена книга «Нам в сердце Родины доверено служить», которая повествует об историческом пути, жизнедеятельности и роде выполняемых задач военнослужащими и сотрудниками округа с момента его образования до сегодняшних дней. Описана история развития соединений, воинских частей и территориальных органов Росгвардии, входящих в состав Центрального округа Росгвардии.
В книге можно найти информацию обо всех командирах, которые руководили в разные периоды, полных кавалерах Ордена Славы, Героях Советского Союза и Российской Федерации, проходивших и проходящих службу в рядах Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В книге собрано более 1,1 тыс. фотографий, рассказывающих не только о служебно-боевой деятельности, но также военно-патриотической и социальной работе, событиях и памятных мероприятиях.
К праздничному дню цифровые экраны станций Московского центрального кольца и центрального диаметра,а также железнодорожных вокзалов столицы украсили поздравительные баннеры и видеоролики, посвященные юбилею Центрального округа Росгвардии.