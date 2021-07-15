Центральному округу Росгвардии исполнилось 100 лет

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В четверг, 15 июля, Центральный Оршанско-Хинганский Краснознамённый округ войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 100 лет со дня образования.

Личный состав и ветеранов округа с вековым юбилеем поздравил командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев.

— Благодарю весь личный состав, ветеранов и гражданский персонал Центрального округа войск национальной гвардии за добросовестный и самоотверженный труд. Уверен, что и впредь профессиональный уровень будет соответствовать сложности и ответственности задач, которые ставятся перед округом руководством войск национальной гвардии и страны, — сказал генерал-полковник Игорь Голлоев.

Командующий округом выразил слова благодарности родным и близким сотрудников и военнослужащих за их терпение, понимание, поддержку и любовь, которые помогают росгвардейцам успешно выполнять поставленные задачи.

— В этот праздничный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, павших при исполнении воинского и служебного долга. Они навечно остались в строю, в наших сердцах. Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы родные и близкие наших товарищей не остались без внимания, заботы и поддержки, — отметил командующий округом.

Особые слова благодарности командующий округом адресовал ветеранам оперативно-территориального объединения.

— Ваш бесценный опыт, неиссякаемая энергия, житейская мудрость,высочайший профессионализм и безграничная любовь к Родине вносят поистине неоценимый вклад в воспитание и обучение военнослужащих и сотрудников Росгвардии, — сказал генерал-полковник Игорь Голлоев.

Военнослужащих и сотрудников Центрального округа Росгвардии с вековым юбилеем поздравили с орбиты космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Свое видеопоздравление они прислали накануне.

Они пожелали росгвардейцам Центрального округа успехов в достижении новых профессиональных высот, сохранении и приумножении славных боевых традиций, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

К 100-летию в Центральном округе выпущена книга «Нам в сердце Родины доверено служить», которая повествует об историческом пути, жизнедеятельности и роде выполняемых задач военнослужащими и сотрудниками округа с момента его образования до сегодняшних дней. Описана история развития соединений, воинских частей и территориальных органов Росгвардии, входящих в состав Центрального округа Росгвардии.

В книге можно найти информацию обо всех командирах, которые руководили в разные периоды, полных кавалерах Ордена Славы, Героях Советского Союза и Российской Федерации, проходивших и проходящих службу в рядах Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В книге собрано более 1,1 тыс. фотографий, рассказывающих не только о служебно-боевой деятельности, но также военно-патриотической и социальной работе, событиях и памятных мероприятиях.

К праздничному дню цифровые экраны станций Московского центрального кольца и центрального диаметра,а также железнодорожных вокзалов столицы украсили поздравительные баннеры и видеоролики, посвященные юбилею Центрального округа Росгвардии.