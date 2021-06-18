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Пятница, 18 июня, 2021
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Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии начал работать по новому адресу

7info7
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Управление Росгвардии по Рязанской области информирует об изменении местонахождения Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

С 24.06.2021 года Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области будет осуществлять приём граждан и представителей юридических лиц по адресу: г. Рязань, ул. Ленина,46 (вход
со стороны ул. Почтовая — напротив здания Арбитражного суда Рязанской области).

С 18.06.2021 года государственные услуги в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности на территории г. Рязани
и Рязанского района будут оказываться по адресу: г. Рязань, ул. Ленина,46 (вход со стороны ул. Почтовая — напротив здания Арбитражного суда Рязанской области).

Установлен следующий график приема заявителей:

Еженедельно по понедельникам и средам с 9:30 до 13:00 и с 14:00
до 18:00 – приём владельцев гражданского оружия; Еженедельно по вторникам и четвергам с 9:30 до 13:00 и с 14:00
до 18:00 – приём представителей юридических лиц и частных охранников

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