Цыгане похитили школьницу в Рыбном, увидев её фотографию

16-летнюю школьницу в городе Рыбное похитили после того, как родители потенциального жениха увидели фотографию девочки, пишет «МК в Рязани».

По данным СМИ, молодые люди не были знакомы друг с другом, невесту сыну по фотографии выбрали родители-цыгане.

Известно также, что потенциальный жених младше девушки на несколько лет. В похищении участия он не принимал.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетней в отношении трёх жителей Московской области.

По версии следствия, 29 сентября в городе Рыбное фигуранты дела посадили упирающуюся девушку в машину и отвезли в соседний регион, чтобы выдать замуж за своего родственника.