Пятница, 4 октября, 2024

Цыгане похитили школьницу в Рыбном, увидев её фотографию

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от vecstock на Freepik

16-летнюю школьницу в городе Рыбное похитили после того, как родители потенциального жениха увидели фотографию девочки, пишет «МК в Рязани».

По данным СМИ, молодые люди не были знакомы друг с другом, невесту сыну по фотографии выбрали родители-цыгане. 

Известно также, что потенциальный жених младше девушки на несколько лет. В похищении участия он не принимал. 

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетней в отношении трёх жителей Московской области. 

По версии следствия, 29 сентября в городе Рыбное фигуранты дела посадили упирающуюся девушку в машину и отвезли в соседний регион, чтобы выдать замуж за своего родственника. 

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