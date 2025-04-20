Цыган ударил и ограбил рязанца ради телефона

В Рязани цыган ограбил 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Мужчина около 2 часов ночи возвращался домой. На улице Островского, недалеко от подъезда его дома, к нему подошел цыган и попросил мобильник для совершения важного звонка. Рязанец, не ожидая подвоха, дал свой телефон незнакомцу. Цыган ударил мужчину и убежал с его телефоном.

Полицейские выяснили, что грабитель — неработающий и не учащийся цыган, проживающий в Спасском районе, ранее судимый за кражу. Злоумышленника задержали по месту прописки.

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Грабитель приехал в Рязань в поисках приключений, заметив местного мужчину, он предположил, что легко с ним справится. Утром после ограбления цыган недорого продал телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».