Циклон «Кирсти» добрался до центра России

Циклон «Кирсти», который принёс на Русскую равнину затяжные дожди и похолодание, продолжает влиять на погоду. Под его влиянием ливни начались на северо-западе России, а в некоторых регионах, например, в Пскове, улицы были подтоплены. Об этом пишут «Метеовести».

В Калининградской области ветер продолжал усиливаться, ломая деревья. Прибалтика пострадала от стихии больше всего. В латвийской Юрмале прошёл настоящий ураган, который вызвал ветровал по всему городу и разрушил юрмальский пляж. Шторм также выбросил на берег яхту. Всё это сопровождалось колоссальными ливнями!

За сутки на деревеньку Калнциемс под Ригой обрушилось 193 мм дождя, что составляет почти 1/3 годовой нормы осадков для этих мест.

Сегодня «Кирсти» выйдет своим центром в район Тулы и начнёт определять погоду на всей европейской территории России. За ближайшие 5 суток местами на Русской равнине выпадет до 70, а где-то до 100% месячной нормы осадков. По прогнозам, самые мощные ливни пройдут на неделе в Новгородской области и на Ямале. От ½ до 2/3 июльского объёма дождя ожидается также на севере ЦФО.

Циклон не оставит без внимания и Башкирию. Здесь лето получается экстремально влажным. Например, в Уфе месячный план по осадкам уже перевыполнен на 81%.

Затяжной характер ненастья объясняется тем, что «Кирсти» — очень крупный циклон. Он будет постоянно получать подпитку арктическим холодом. Прямо сейчас он «закачивает» вглубь Русской равнины воздух из акватории Карского моря, где прошедшей ночью должны были ударить первые заморозки. Всё это повлияет и на температурный фон в регионе.

Так, Москва до конца рабочей недели получит ещё 18 мм осадков. Самыми дождливыми днями окажутся вторник и четверг. При этом на термометрах в столице будет всего +20…+21 °C. И только в субботу станет на пару градусов теплее.

В Рязани, по прогнозам синоптиков, дождь пройдёт во вторник вечером, осадки также ожидаются в среду и четверг. Днём температура воздуха будет в районе 20 градусов, но к пятнице похолодает до 18 градусов.