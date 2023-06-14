На посвященной инструментам прогнозирования открытой лекции Джули По можно было почерпнуть знания в формате личного общения с российским нумерологом. Это всегда интересно еще и тем, что каждое подобное мероприятие признанный прогност старается сделать одинаково информативным, понятным и полезным как для подготовленных слушателей, так и для новичков.

Так, в рамках очередной лекции Джули рассказала о шумерской цивилизации и ведической культуре, наглядно объяснила, что такое цикличность и кольца времени, и убедила в необходимости этих знаний для желающих стать футурологами.

Нумеролог рассмотрела несколько циклов на примере событий из советского и российского периодов государственности и вывела, как происходит смена именно экономических кризисов в России. Если год оканчивается на восьмерку, то это и есть год спада хозяйственной деятельности, «обвала» в экономике страны.

1998 год – деноминация рубля, в ходе которой с 1 января 1998 года денежные знаки меняли по коэффициенту 1000:1 и одному новому рублю соответствовали 1000 старых. Иными словами, убрали нули и деньги стали совершенно другие.

2008 год – глубокий кризис и жесткое падение курса рубля. Что-то феерическое происходило на рынке. Но несмотря на сильное падение ВВП, самое большое среди стран БРИКС, и спад промышленного производства, правительству удалось сохранить уровень реальных доходов населения.

2018 год – колоссальное падение цен на энергоресурсы. Для экономики нашей страны колебания цен на нефть всегда сопровождались серьезными рисками, ведь не секрет, что экспорт черного золота считается главным пополняющим бюджет государства источником, кроме того, стоимость рубля крайне зависима от цены на энергоресурсы.

Проанализировав эти кризисы, можно сказать о том, что все они зависели от внешних факторов, при этом были цикличны и имеют тенденцию повторяться.

Джули напомнила слушателям недавний свой стрим для того, чтобы охарактеризовать сегодняшний любопытный период развития страны. Тогда она продемонстрировала квадраты, разделенные по секторам – оборона и реформы, международные отношения, медицинский сектор, новые технологии и, в том числе, сектор, отвечающий за силу политического режима и власти. И именно в нем происходит резкое, начиная с периода, когда в стране была легализована президентская власть и был выбран первый президент России, падение уровня политической власти.

– При этом все другие секторы резко растут вверх. То есть на жизни населения это никак не скажется. Я бы даже сказала, что это будет какой-то толчок к чему-то новому, – обратила внимание слушателей Джули По.

– Что может произойти? Первое – это объединение в какое-то более крупное государство, как в свое время был Советский Союз. Это может быть тотальная смена политического режима внутри страны, сейчас президентская власть, а будет другая форма правления. Что еще? Может уйти одна политическая элита и прийти совершенно другая с новым курсом. То есть события однозначно будут меняться.

Становится понятно, что в эти годы экономический кризис маловероятен. Да и коэффициент развития экономики и влияния страны с 33,3% увеличится до рекордных 44,5% в 2024 году. А значит фундамент этого роста будет заложен уже в 2023 году.

И все-таки не нужно быть нумерологом, чтобы понять, когда будет следующий экономический коллапс в России – в 2028 году.

– А вы говорите, всё сложно, что нумерология такая непонятная наука. Вы уже делаете прогноз, – не случайно заметила Джули По.

Во второй части лекции она предоставила слушателям и студентам Академии уникальную методику расчетов будущих событий, используя которую можно уже начинать прогнозировать.

Ведь основная задача футуролога «выявить циклы времени и научиться по ним предсказывать события, которые только будут происходить», – добавила ведущий нумеролог.

Смотрите полную версию открытой лекции российского прогноста на канале «Нумеролог Джули По» по ссылке.