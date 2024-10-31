Циан: Самая дорогая квартира в ЦФО продается рядом с мэрией Рязани

Сервис по покупке недвижимости Циан проанализировал информацию о стоимости жилья в регионах России. По данным аналитиков компании, в регионах ЦФО наблюдается значительный разброс цен на первичное жильё. Если в Рязани максимальный прайс приближается к 80 млн рублей, то в соседнем Тамбове он едва поднимается над отметкой в 9 млн рублей.

Всего в базе Циан на данный момент находится 245 квартир и апартаментов в новостройках стоимостью более 20 млн рублей. Речь идёт о регионах ЦФО за исключением Москвы и Московской области.

Почти половина от этого пула (48%) экспонируется на воронежском рынке, еще четверть (24%) — на рязанском. Примерно по 6% выборки приходится на долю Владимирской, Ивановской и Тульской областей. Остальные лоты распределены между Белгородской, Калужской, Костромской и Ярославской областями.

Самая дорогая квартира в ЦФО продается рядом с рязанской мэрией. Элитная недвижимость находится в ЖК «Клубный дом Левицких», введённом в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Квартиру свободной планировки в черновой отделке площадью 249,25 квадратных метров продают за нескромные 76,7 млн рублей. По информации аналитиков, эта квартира дороже любого объекта в Подмосковье, а также 96% предложения, представленного на московском рынке.

На втором месте по стоимости квартира площадью 131,7 квадратных метра в Воронеже стоимостью 45 млн рублей. Тройку лидеров замыкает квартира в городе Коврове Владимирской области. Там просят 40,08 млн рублей за недвижимость площадью 250,5 квадратных метра.