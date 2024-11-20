Среда, 20 ноября, 2024
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Чудовищные взрывы: в Сумской области уничтожен уникальный оборонный завод

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В Сумской области уничтожен уникальный оборонный завод после чудовищных взрывов, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, речь идет о предприятии под названием «Импульс» в городе Шостка. Завод был единственным в своем роде на Украине, работающим в полном цикле.

Предприятие в Сумской области изготавливало средства инициирования взрыва: электродетонаторы, детонирующие шнуры, устройства неэлектрического инициирования.

Телеграм-уточнил, что завод был важен для горнорудной и угольной промышленности, металлургии, теплоэнергетики и строительства, поскольку все полезные ископаемые добываются с помощью взрывов.

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