Чудовищные взрывы: в Сумской области уничтожен уникальный оборонный завод

В Сумской области уничтожен уникальный оборонный завод после чудовищных взрывов, пишет телеграм-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны ».

По данным военкоров, речь идет о предприятии под названием «Импульс» в городе Шостка. Завод был единственным в своем роде на Украине, работающим в полном цикле.

Предприятие в Сумской области изготавливало средства инициирования взрыва: электродетонаторы, детонирующие шнуры, устройства неэлектрического инициирования.

Телеграм-уточнил, что завод был важен для горнорудной и угольной промышленности, металлургии, теплоэнергетики и строительства, поскольку все полезные ископаемые добываются с помощью взрывов.