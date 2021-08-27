Что стоит помнить начинающему блогеру: рекомендации Алексея Ткачука (Dnative)

Начинать новое дело страшно. Сомнения и страхи сильно сковывают и мешают сосредоточиться на главном — процессе работы. О том, как не впасть в бесконечную прокрастинацию, рассказал Алексей Ткачук.

Автор крупнейшего в Рунете standalone-блога об Instagram Dnative Алексей Ткачук не понаслышке знает о том, чего стоит запустить новый проект или начать новое дело. Блог, три подкаста, SMM курсы и более 150 реализованных проектов.

Просто начни

Мало у кого с первого раза получается идеальный продукт. И от многих коучей можно услышать горькую правду, что не стоит и рассчитывать на нормальное качество — выйдет все равно не очень. Преподносят эту мудрость как непреложный закон мироздания и нам предлагают просто смириться с этим и принять как данность.

Но такая откровенность скорее демотивирует, чем приносит смирение. Никто не хочет делать плохо. Одна из причин, почему люди откладывают начало нового дела — им страшно сделать ошибку. А тут из всех мотивационных видео уверяют, что чтобы там новичок ни делал, будет все равно плохо.

Начинающий блогер сталкивается со многими трудностями: написать годный текст, впервые снять и смонтировать видео или записать подкаст. На это уйдет масса времени и все профессиональные навыки, что есть в наличии.

Поэтому на этом этапе лучше заменить фразу «Твои первые посты/видео/подкасты/проекты будут «не очень» на «Каждый следующий пост/видео/подкаст будет лучше предыдущего». По сути, это одно и тоже, но в первом случае новичок вряд ли захочет приступить к делу, а во втором — точно начнет.

Новое со временем станет привычным, процесс работы будет приносить больше удовольствия, чем стресса. Но слишком долго оставаться в «зоне комфорта» тоже не стоит. Время от времени нужно устраивать себе прожарку и анализировать предыдущие материалы и проекты.

Тревожный звоночек, если старые статьи и презентации не вызывают желания все переписать и переделать. Значит, за это время никакого роста не произошло, а это гораздо хуже, чем неудачный старт.

В таком случае стоит пересмотреть привычную концепцию работы и попробовать внедрить что-то новое. Подсмотреть техники других блогеров, попытаться понять их главные «фишечки» и адаптировать под себя. Но ни в коем случае не плагиатить и полностью переписывать посты или переснимать один в один видео.