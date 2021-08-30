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Понедельник, 30 августа, 2021
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Что произошло в районах Рязанской области за прошедшую неделю? Обзор от 7info

7info7
Что произошло в районах Рязанской области за прошедшую неделю? Обзор от 7info

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В Сараях сотрудники полиции локализовали очаг нелегальной посадки конопли.

«Садоводом» оказался 46-летний местный житель. 53 куста растения были уничтожены.

В деревне Мамоново Пронского района полицейские предотвратили семейный конфликт, грозивший перерасти в «поножовщину».

На пульт управления поступил звонок от 33 -летней местной жительницы, которая сообщила,что ей угрожает 56-летний, пытаясь совершить насильственные действия при помощи кухонного ножа. Ссора происходила в присутствии четверых детей пары. Оперативники немедленно выехали по указанному адресу и утихомирили нетрезвого мужчину.

В поселке  Елатьма Касимовского района  оперативники поймали нетрезвого водителя, управлявшего мопедом без водительского удостоверения.

Таким образом, 36-летний мужчина дважды нарушил ПДД. Ему выписаны административные штрафы на внушительные суммы.

Похожая ситуация случилась в Кораблинском районе. Нетрезвым водителем «Опеля» оказался 18-летний юноша без прав, который, к тому же,  без спроса взял автомобиль у деда.  Сотрудники ГИБДД своевременно заметили  нарушителя на дороге, но он пренебрег требованиям остановить автомобиль. Гаишники были вынуждены вызвать дополнительный наряд полицейских. Около  села Яблонево, нарушителю пришлось остановиться. 

Нетрезвого 65-летнего водителя задержали в Пронском районе. При задержании у него  было установлено 0,288 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

В селе Гришино Клепиковского района гаишники задержали 44-летнего нетрезвого водителя, который управлял автомобилем ВАЗ без прав.

Всем нарушителям ПДД выписаны штрафы.

В Новомичуринске полицейские задержали 40-летнего мужчину, который пытался  похитить из чужой квартиры ювелирные изделия. Бдительные соседи увидели, как незнакомец разбил окно одной из квартир и проник внутрь помещения. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу.

Мужчина ранее бывал в квартире хозяйки — работал по найму. При осмотре помещения хозяйка обнаружила пропажу ювелирных изделий.  При этом из носка подозреваемого торчал кончик золотой цепочки.  Остальные изделия оказались там же.

В Михайловском районе полицейские изъяли из незаконного оборота крупнейшую в этом году партию марихуаны – почти 50 килограммов. В ходе специальной операции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержана группа в составе четверых жителей Московской области.

Исходным сырьём послужила конопля, которую они выращивали близ села Новопанское Михайловского района.

В Касимове задержан 34-летний мужчина, который подозревается в краже велосипеда. 26-летняя местная жительница оставила транспортное средство  в подъезде на ночь.  Но утром её пришлось писать заявление в полицию о пропаже.

Проведя розыскные работы,  оперативники быстро обнаружили след и нашли велосипед  в одном из дворов. Хозяева указали на 34-летнего мужчину, который прикатил к  их дому велосипед и попросил «покараулить» его до вечера.

Подозреваемого задержали.

В посёлке Гусь — Железный Касимовского района   оперативники предотвратили конфликт, чуть не закончившийся  трагедией. Местная жительница обратилась в полицию из-за поступавших в её адрес угроз. Бывший сосед хотел застрелить женщину. Оперативники  незамедлительно выехали на место ЧП. Но злоумышленник успел скрыться в лесу.  Сотрудники полиции обнаружили его уже  в соседнем населённом пункте. 35-летний мужчина оказался погорельцем. Соседи приютили его, но он стал употреблять спиртное и неадекватно себя вести, угрожая расправой.

При задержании мужчина указал место хранения оружия, которое незамедлительно изъяли.

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