Что произошло в районах Рязанской области за прошедшую неделю? Обзор от 7info

В Сараях сотрудники полиции локализовали очаг нелегальной посадки конопли.

«Садоводом» оказался 46-летний местный житель. 53 куста растения были уничтожены.

В деревне Мамоново Пронского района полицейские предотвратили семейный конфликт, грозивший перерасти в «поножовщину».

На пульт управления поступил звонок от 33 -летней местной жительницы, которая сообщила,что ей угрожает 56-летний, пытаясь совершить насильственные действия при помощи кухонного ножа. Ссора происходила в присутствии четверых детей пары. Оперативники немедленно выехали по указанному адресу и утихомирили нетрезвого мужчину.

В поселке Елатьма Касимовского района оперативники поймали нетрезвого водителя, управлявшего мопедом без водительского удостоверения.

Таким образом, 36-летний мужчина дважды нарушил ПДД. Ему выписаны административные штрафы на внушительные суммы.

Похожая ситуация случилась в Кораблинском районе. Нетрезвым водителем «Опеля» оказался 18-летний юноша без прав, который, к тому же, без спроса взял автомобиль у деда. Сотрудники ГИБДД своевременно заметили нарушителя на дороге, но он пренебрег требованиям остановить автомобиль. Гаишники были вынуждены вызвать дополнительный наряд полицейских. Около села Яблонево, нарушителю пришлось остановиться.

Нетрезвого 65-летнего водителя задержали в Пронском районе. При задержании у него было установлено 0,288 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

В селе Гришино Клепиковского района гаишники задержали 44-летнего нетрезвого водителя, который управлял автомобилем ВАЗ без прав.

Всем нарушителям ПДД выписаны штрафы.

В Новомичуринске полицейские задержали 40-летнего мужчину, который пытался похитить из чужой квартиры ювелирные изделия. Бдительные соседи увидели, как незнакомец разбил окно одной из квартир и проник внутрь помещения. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу.

Мужчина ранее бывал в квартире хозяйки — работал по найму. При осмотре помещения хозяйка обнаружила пропажу ювелирных изделий. При этом из носка подозреваемого торчал кончик золотой цепочки. Остальные изделия оказались там же.

В Михайловском районе полицейские изъяли из незаконного оборота крупнейшую в этом году партию марихуаны – почти 50 килограммов. В ходе специальной операции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержана группа в составе четверых жителей Московской области.

Исходным сырьём послужила конопля, которую они выращивали близ села Новопанское Михайловского района.

В Касимове задержан 34-летний мужчина, который подозревается в краже велосипеда. 26-летняя местная жительница оставила транспортное средство в подъезде на ночь. Но утром её пришлось писать заявление в полицию о пропаже.

Проведя розыскные работы, оперативники быстро обнаружили след и нашли велосипед в одном из дворов. Хозяева указали на 34-летнего мужчину, который прикатил к их дому велосипед и попросил «покараулить» его до вечера.

Подозреваемого задержали.

В посёлке Гусь — Железный Касимовского района оперативники предотвратили конфликт, чуть не закончившийся трагедией. Местная жительница обратилась в полицию из-за поступавших в её адрес угроз. Бывший сосед хотел застрелить женщину. Оперативники незамедлительно выехали на место ЧП. Но злоумышленник успел скрыться в лесу. Сотрудники полиции обнаружили его уже в соседнем населённом пункте. 35-летний мужчина оказался погорельцем. Соседи приютили его, но он стал употреблять спиртное и неадекватно себя вести, угрожая расправой.

При задержании мужчина указал место хранения оружия, которое незамедлительно изъяли.