Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от «7 info»

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В селе Елино Кораблинского района разгорелся семейный скандал. И если бы не полицейские, подъехавшие своевременно, то всё могло закончится плачевно.

Двое некровных родственников — тесть и зять вступили в спор о жизни. Один из участников конфликта был изрядно заряжен алкоголем. Ему не понравилось, что 46-летний муж дочери, сделал замечание.

Решить вопрос глава семьи решил кардинально и схватился за кухонный нож. Злоумышленника удержали дочь и жена, которые успели вызвать полицию.

Продолжается операция «Мак 2021». Полицейские локализовали очаги конопли в Клепиковском, Пронском, Александро-Невском, Ермишинском, Шиловском, Ухоловском, Захаровском, Милославском и Кадомском районах.

Конопля произрастала на площади более 1000 квадратных метров.

В деревне Добрая Надежда Александро-Невский района могло произойти совсем не доброе происшествие.

79-летней сельчанке угрожал ледорубом родной сын. Оперативно выехавшие на место ЧП полицейские «привели в чувства» нетрезвого 50-летнего сына.

Убить родную мать он собирался за то,что она не приготовила ему ужин.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

В Касимовском районе продолжаются поиски пропавших несовершеннолетних16-летней Кристины Таланиной и 15-летней Ульяны Фокиной, которые самовольно убежали из оздоровительного лагеря.

Если вы что-то знаете об этих девушках или случайно увидели их, незамедлительно сообщите о их местонахождении по указанным телефонам: 02 (102/112 – с мобильных операторов), (4912) 29-93-71 и (49131) 2-24-18.