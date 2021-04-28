Что произошло в этот день, 28 апреля?

В этот день, 28 апреля, родились Пенелопа Крус и Джессика Альба.
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус родилась в 1974 году в Испании. По-настоящему имя актрисы звучит как Пенелопе.
В детстве девушка занималась балетом. Около 9 лет она танцевала, а после решила продолжить карьеру танцовщицы. После окончания испанской консерватории Крус переехала в Нью-Йорк, где семь лет провела в школе балета и театра.
Среди популярных проектов Пенелопы Крус — «Кокаин», «Ванильное небо», «Бандитки», «Вики Кристина Барселона», «Пираты карибского моря» и другие.
Джессика Альба
Известная американская актриса родилась в 1981 году в Калифорнии.
Актерством девушка интересовалась с пяти лет. В 12 лет она посетила свое первое занятие, а спустя девять месяцев получила свою первую роль в фильме «Затерянный лагерь».
Уже в 2000 году Альба снялась в сериале «Темный ангел», которые принес ей известность. В разные годы своей карьеры девушка становилась «самой красивой», «самой сексуальной» женщиной на планете.