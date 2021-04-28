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Среда, 28 апреля, 2021
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Что произошло в этот день, 28 апреля?

Елена Лобанова
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В этот день, 28 апреля, родились Пенелопа Крус и Джессика Альба.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус родилась в 1974 году в Испании. По-настоящему имя актрисы звучит как Пенелопе.

В детстве девушка занималась балетом. Около 9 лет она танцевала, а после решила продолжить карьеру танцовщицы. После окончания испанской консерватории Крус переехала в Нью-Йорк, где семь лет провела в школе балета и театра.

Среди популярных проектов Пенелопы Крус — «Кокаин», «Ванильное небо», «Бандитки», «Вики Кристина Барселона», «Пираты карибского моря» и другие.

Джессика Альба

Известная американская актриса родилась в 1981 году в Калифорнии.

Актерством девушка интересовалась с пяти лет. В 12 лет она посетила свое первое занятие, а спустя девять месяцев получила свою первую роль в фильме «Затерянный лагерь».

Уже в 2000 году Альба снялась в сериале «Темный ангел», которые принес ей известность. В разные годы своей карьеры девушка становилась «самой красивой», «самой сексуальной» женщиной на планете.

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