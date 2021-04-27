Что произошло в этот день, 27 апреля?

- Advertisement -

В этот день, 27 апреля, родился Стас Михайлов…

Стас Михайлов

Стас Михайлов родился в 1969 году в Сочи. В музыкальной школе он не смог учиться, а первые аккорды ему показал старший брат.

В 1992 году в Москве он пишет свою первую известную песню. После он пытался завершить свой дебютный альбом, но, не получив ожидаемый доход, перебрался в Сочи. Обратно в столицу он приехал с семьей к началу 2000-х годов.

Среди известный песен Стаса Михайлова — «Без тебя», «Отпусти», «Белая река», «Возьми мою руку», «Я буду очень тебя беречь», «Все для тебя».

…а еще