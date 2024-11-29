Что покажет ТНТ в 2025 году?

В четверг, 28 ноября, телеканал ТНТ презентовал новинки нового телесезона в международном центре самбо. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года, а также рассказали о грандиозных планах на 2025-й.

С большим отрывом: ТНТ – лидер премиального сегмента

Телеканал ТНТ продолжает доказывать, что не просто так называется главным развлекательным каналом страны. В премиальном сегменте аудитории (канал стабильно с большим отрывом опережает всех конкурентов. Доля 8,3% (Россия 100+, зрители 14-44, данные Mediascope) – это уверенное первое место с отрывом в 1,3 пункта от ближайшего преследователя.

Сериалы – в топе: семейные комедии и политическая сатира

Среди 10 главных сериалов по итогам года 8 выходили на телеканале ТНТ. Возглавил список самых хитовых проектов второй сезон семейного сериала «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым. Совсем рядом расположились приключенческий сериал «Казачок» с Алексеем Лукиным, возвращение культового ситкома «Универ» в обновлённом формате «13 лет спустя», комедийное фэнтези «Волшебный участок» с Николаем Наумовым и второй сезон научно-фантастической комедии «Гусар» с Гариком Харламовым.

Кроме того, в ТОП-10 попали: два комедийных хита с политическим подтекстом в названии: «Макрон» и «Гудбай», а также сериал про сильных женщин в алкогольном бизнесе «Повышая градус».

Лучшие шоу: Comedy club и экстрасенсам нет равных

ТНТ исторически был главным в юморе, и канал продолжает держать марку. 8 из 10 самых больших комедийных проектов 2024 году были показаны именно на ТНТ. Возглавил рейтинг уже традиционно Comedy club, который в свой юбилейный 20-й сезон продолжает показывать запредельно высокие цифры. Также в топ вошли: народные скетч-шоу «Однажды в России», «Это мы», «Светлаков+» и «На работу», юмористический батл-проект «Лига городов», новый сезон шоу «Женский стендап», а также новый проект с Гариком Мартиросяном «История на миллион».

В сегменте больших шоу у телеканала ТНТ – тотальное доминирование: 9 из 10 проектов с самым высоким рейтингом. Первые два места – у культовых мистических проектов: «Новая битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Реванш». Также в десятку лучших вошло и новое романтическо-мистическое шоу «Невеста. Экстра Любовь». Традиционно в топе мощные реалити выходного дня: «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, а также «Сокровища императора» и «Звёзды в джунглях» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном.

Кроме того, в десятку лучших проектов вошли: новый сезон музыкального шоу «Конфетка» и новое спортивное реалити-шоу «Титаны».

Премьерные шоу: юмор, музыка и челленджи

В 2024 году телеканалу ТНТ удалось настроить бесперебойную подачу премьер на экраны зрителей. 75 премьер в год – это число, которое раньше казалось невозможным. Однако «главный развлекательный» намерен и дальше идти по восходящей. В 2025 году зрителей ждут продолжения уже полюбивших шоу: Comedy Club, «Шоу Воли», «Лига городов», «Однажды в России», Stand Up, «Женский стендап», «Выжить в Дубае», «Титаны», «Звёзды в джунглях», «Сокровища императора», «Игры без границ», «Экстрасенсы. Реванш», «Ярче звёзд», «Конфетка» и «Музыкальная интуиция».

Также ожидаются и громкие премьеры юмористических и развлекательных шоу. «Stand UP Рулетка» с Ильёй Соболевым внесёт в битвы комиков элемент неожиданности. В проекте «The Big Music Quiz» c Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец звёздам предстоит угадывать любимые песни, а шоу «Комната испытаний» и «Мастер игры» поставят участников в сложные условия телевизионных челленджей совершенно нового уровня. В первом случае – им придётся проходить испытания в закрытом пространстве под контролем Ильи Соболева, а во втором – искать «мафию» в Индии и бороться за 10 миллионов рублей.

Новые сериалы: комедии, скетчкомы, медицинская мелодрама, возвращения «Жуков» и «Универа»

В новом сезоне зрителей ТНТ ждут продолжения любимых сериальных линеек. Новые сезоны получат такие сериалы, как: «Казачок», «Телохранители», «СашаТаня», «Полярный», «Девушки с Макаровым», «Первокурсницы» и «Патриот».

Кроме того, ТНТ подготовил и совершенно новые тайтлы.

«Демис и Марина» – скетчком с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях.

«Чёрная бухгалтерия» – криминальная комедия с налётом приключенческого роуд-муви с Мариной Федункив.

«Новые Жуки» – перезагрузка культового народного сериала про айтишников в деревне с Максимом Лагашкиным, Вячеславом Чепурченко, Павлом Комаровым и Вадимом Дубровиным.

«Нейровася» – киберкомедия с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского, которому вживили в мозг искусственный интеллект.

«Универ. Молодые» – перезагрузка культового молодёжного сериала про «жизнь общажную» с Виталием Гогунским и молодыми звёздами.

«Челябинский раджа» – мультивселенский комедийный сериал с Павлом Деревянко про провинциального таксиста, который просыпается в теле богача из Индии.

Также на ТНТ состоятся премьеры уже ожидаемых проектов: костюмной комедии «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым, сериала от создателей «Жуков» и «Неличной жизни» «День семьи» с Александром Робаком, межпланетной комедии «Они существуют» с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой, медицинской мелодрамы «Склиф» с Кристиной Асмус и народной комедии «Три сестры» с Ларисой Гузеевой.

ТНТ теперь в кино

В новом телесезоне канал ТНТ будет удивлять зрителей премьерами не только на малых, но и на больших экранах. Ведь на канале запустили полноценное кинопроизводство. Ближайшая премьера – первая новогодняя сказка этого года – «Звёзды в Сибири» с Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой, Тимуром Батрутдиновым, Клавой Кокой, Дмитрием Маликовым и Дмитрием Брекоткиным.

Также уже по традиции в ночь с 31 декабря на 1 января ТНТ порадует зрителем новогодним музыкальным телефильмом. На этот раз Тимур Батрутдинов окунётся в шпионский мир в комедии «Небриллиантовая рука».

Денис Дорохов породнится с Филиппом Киркоровым в комедии «Братья», а Демис Карибидис и Михаил Галустян устроят индийскую драму в фильме «Королёк моей любви». 3 апреля на экраны кинотеатров выйдет долгожданное продолжение фильма «Батя» – «Батя 2. Дед», в котором Евгений Цыганов познакомит зрителей с ещё одним поколением известной киносемьи.

А в Международный женский день ТНТ порадует камбэком культового проекта «Наша Russia. 8 марта» с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым. Также не обойдётся без сказок: уже 1 января в кино выйдет «Волшебник Изумрудного города», а позднее – мюзикл «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным и «Умка» от автора «Жуков» Максима Пешкова.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»: «Когда на нас обрушились западные санкции и ушли голливудские мейджоры, многие восприняли это негативно. А мы восприняли это как вызов. И стали работать в два, в три, в пять раз больше и усерднее. Результат налицо – 75 премьер в 2024 году, то есть, больше одной премьеры в неделю. Команда ТНТ в очередной раз показала, что для неё нет ничего невозможного».