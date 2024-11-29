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Что покажет ТНТ в 2025 году?

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Валерия Мединская

В четверг, 28 ноября, телеканал ТНТ презентовал новинки нового телесезона в международном центре самбо. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года, а также рассказали о грандиозных планах на 2025-й.

С большим отрывом: ТНТ – лидер премиального сегмента

Телеканал ТНТ продолжает доказывать, что не просто так называется главным развлекательным каналом страны. В премиальном сегменте аудитории (канал стабильно с большим отрывом опережает всех конкурентов. Доля 8,3% (Россия 100+, зрители 14-44, данные Mediascope) – это уверенное первое место с отрывом в 1,3 пункта от ближайшего преследователя.

Сериалы – в топе: семейные комедии и политическая сатира

Среди 10 главных сериалов по итогам года 8 выходили на телеканале ТНТ. Возглавил список самых хитовых проектов второй сезон семейного сериала «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым. Совсем рядом расположились приключенческий сериал «Казачок» с Алексеем Лукиным, возвращение культового ситкома «Универ» в обновлённом формате «13 лет спустя», комедийное фэнтези «Волшебный участок» с Николаем Наумовым и второй сезон научно-фантастической комедии «Гусар» с Гариком Харламовым.

Кроме того, в ТОП-10 попали: два комедийных хита с политическим подтекстом в названии: «Макрон» и «Гудбай», а также сериал про сильных женщин в алкогольном бизнесе «Повышая градус».

Лучшие шоу: Comedy club и экстрасенсам нет равных

ТНТ исторически был главным в юморе, и канал продолжает держать марку. 8 из 10 самых больших комедийных проектов 2024 году были показаны именно на ТНТ. Возглавил рейтинг уже традиционно Comedy club, который в свой юбилейный 20-й сезон продолжает показывать запредельно высокие цифры. Также в топ вошли: народные скетч-шоу «Однажды в России», «Это мы», «Светлаков+» и «На работу», юмористический батл-проект «Лига городов», новый сезон шоу «Женский стендап», а также новый проект с Гариком Мартиросяном «История на миллион».

В сегменте больших шоу у телеканала ТНТ – тотальное доминирование: 9 из 10 проектов с самым высоким рейтингом. Первые два места – у культовых мистических проектов: «Новая битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Реванш». Также в десятку лучших вошло и новое романтическо-мистическое шоу «Невеста. Экстра Любовь». Традиционно в топе мощные реалити выходного дня: «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, а также «Сокровища императора» и «Звёзды в джунглях» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном.

Кроме того, в десятку лучших проектов вошли: новый сезон музыкального шоу «Конфетка» и новое спортивное реалити-шоу «Титаны».     

Премьерные шоу: юмор, музыка и челленджи

В 2024 году телеканалу ТНТ удалось настроить бесперебойную подачу премьер на экраны зрителей. 75 премьер в год – это число, которое раньше казалось невозможным. Однако «главный развлекательный» намерен и дальше идти по восходящей. В 2025 году зрителей ждут продолжения уже полюбивших шоу: Comedy Club, «Шоу Воли», «Лига городов», «Однажды в России», Stand Up, «Женский стендап», «Выжить в Дубае», «Титаны», «Звёзды в джунглях», «Сокровища императора», «Игры без границ», «Экстрасенсы. Реванш», «Ярче звёзд», «Конфетка» и «Музыкальная интуиция».

Также ожидаются и громкие премьеры юмористических и развлекательных шоу. «Stand UP Рулетка» с Ильёй Соболевым внесёт в битвы комиков элемент неожиданности. В проекте «The Big Music Quiz» c Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец звёздам предстоит угадывать любимые песни, а шоу «Комната испытаний» и «Мастер игры» поставят участников в сложные условия телевизионных челленджей совершенно нового уровня.  В первом случае – им придётся проходить испытания в закрытом пространстве под контролем Ильи Соболева, а во втором – искать «мафию» в Индии и бороться за 10 миллионов рублей.

Новые сериалы: комедии, скетчкомы, медицинская мелодрама, возвращения «Жуков» и «Универа»  

В новом сезоне зрителей ТНТ ждут продолжения любимых сериальных линеек. Новые сезоны получат такие сериалы, как: «Казачок», «Телохранители», «СашаТаня», «Полярный», «Девушки с Макаровым», «Первокурсницы» и «Патриот».      

Кроме того, ТНТ подготовил и совершенно новые тайтлы.

«Демис и Марина» –  скетчком с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях.            

«Чёрная бухгалтерия» – криминальная комедия с налётом приключенческого роуд-муви с Мариной Федункив.

«Новые Жуки» – перезагрузка культового народного сериала про айтишников в деревне с Максимом Лагашкиным, Вячеславом Чепурченко, Павлом Комаровым и Вадимом Дубровиным.  

«Нейровася» – киберкомедия с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского, которому вживили в мозг искусственный интеллект.

«Универ. Молодые» – перезагрузка культового молодёжного сериала про «жизнь общажную» с Виталием Гогунским и молодыми звёздами.

«Челябинский раджа» – мультивселенский комедийный сериал с Павлом Деревянко про провинциального таксиста, который просыпается в теле богача из Индии.

Также на ТНТ состоятся премьеры уже ожидаемых проектов: костюмной комедии «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым, сериала от создателей «Жуков» и «Неличной жизни» «День семьи» с Александром Робаком, межпланетной комедии «Они существуют» с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой, медицинской мелодрамы «Склиф» с Кристиной Асмус и народной комедии «Три сестры» с Ларисой Гузеевой.    

ТНТ теперь в кино

В новом телесезоне канал ТНТ будет удивлять зрителей премьерами не только на малых, но и на больших экранах. Ведь на канале запустили полноценное кинопроизводство. Ближайшая премьера – первая новогодняя сказка этого года – «Звёзды в Сибири» с Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой, Тимуром Батрутдиновым, Клавой Кокой, Дмитрием Маликовым и Дмитрием Брекоткиным.

Также уже по традиции в ночь с 31 декабря на 1 января ТНТ порадует зрителем новогодним музыкальным телефильмом. На этот раз Тимур Батрутдинов окунётся в шпионский мир в комедии «Небриллиантовая рука».

Денис Дорохов породнится с Филиппом Киркоровым в комедии «Братья», а Демис Карибидис и Михаил Галустян устроят индийскую драму в фильме «Королёк моей любви». 3 апреля на экраны кинотеатров выйдет долгожданное продолжение фильма «Батя» – «Батя 2. Дед», в котором Евгений Цыганов познакомит зрителей с ещё одним поколением известной киносемьи.            

А в Международный женский день ТНТ порадует камбэком культового проекта «Наша Russia. 8 марта» с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым. Также не обойдётся без сказок: уже 1 января в кино выйдет «Волшебник Изумрудного города», а позднее – мюзикл «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным и «Умка» от автора «Жуков» Максима Пешкова.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»: «Когда на нас обрушились западные санкции и ушли голливудские мейджоры, многие восприняли это негативно. А мы восприняли это как вызов. И стали работать в два, в три, в пять раз больше и усерднее. Результат налицо – 75 премьер в 2024 году, то есть, больше одной премьеры в неделю. Команда ТНТ в очередной раз показала, что для неё нет ничего невозможного».

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ: «Пока другие каналы только пытаются делать сериалы и шоу выходного дня, мы ушли так далеко, что бьём собственные рекорды. Такого количества премьер, как на ТНТ, нет ни на одном другом канале. Но мы не остановимся на отметке 75, мы обязательно дойдём до 100. И покажем всем, что количество и размер имеют значение только на одном канале».

Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
Что покажет ТНТ в 2025 году?
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