Что нужно знать перед тем, как стать донором?

Спасение жизни и лечение опасных болезней — прерогатива профессионалов. Но иногда возникают ситуации, когда от посильной помощи обычного человека зависит судьба ближнего, попавшего в беду. Несколько сотен граммов вовремя сданной и перелитой крови вкупе с мастерством медиков множество раз возвращали людям здоровье. О том, при каких условиях можно стать донором, и какие привилегии приносит этот статус, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

В заборе крови отказать…

Итак, чтобы получить добро на сдачу крови, необходимо иметь гражданство Российской Федерации или вид на жительство в России на срок не менее года и быть старше 18 лет. Кроме того, у человека, собирающегося стать донором, не должно быть медицинских противопоказаний — как временных, так и абсолютных.

Для допуска к сдаче крови претенденту предстоит пройти проверку. У него возьмут до 30 мл крови для определения уровня гемоглобина, группы и резус-фактора, анализа на наличие гепатитов, сифилиса и ВИЧ.

В заборе откажут если у претендента:

— выявлены гепатиты B и C, сифилис, ВИЧ;

-имеются язвы, вегетососудистая дистония, воспаления;

— гражданин наблюдается у психиатра.

Существует и еще несколько запретов, связанных с определенными заболеваниями или иными обстоятельствами. Кровь нельзя сдавать в период от 2 недель до 1 года после вакцинаций (точный срок зависит от вида вакцинации);

в течение года после беременности, контакта с больным гепатитами, удаления зуба; в течение 6 месяцев после поездки за границу (если срок пребывания за рубежом превысил 2 месяца), после татуировки, после операционного вмешательства и; в течение 2 дней после употребления спиртного, 5 дней — после менструации;

в течение 1 месяца после простуды или ангины, 2 месяцев — после обострения хронической аллергии.

Все эти показатели врач установит при изучении анкеты донора и сведений медицинской карты.

Диета для избранных

Допустим, вы соответствуете всем перечисленным критерием, но перед тем, как поделиться своей кровью, необходимо соблюдать определенный режим питания.

За несколько дней до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь. За 72 часа до донации нельзя употреблять лекарства, содержащие анальгетики и аспирин. Нельзя курить за 2 часа до сдачи крови — никотин проникает в кровь донора, принося тем самым вред пациенту, которому будет перелита данная кровь.

Накануне вечером необходимо поужинать, при этом нельзя употреблять жирную, копченую, острую и жареную пищу

За несколько дней до сдачи крови желательно включить в рацион донора продукты, содержащие большое количество углеводов. Рекомендуется употреблять практически все фрукты, за исключением бананов и цитрусовых, а также овощи, кроме свеклы Человек может есть без ограничений хлеб, сухари, а также печенье, отдавая предпочтение тем изделиям, которые изготовлены из муки грубого помола. Нет ограничений и по варёным крупам, однако лучше, если они будут приготовлены на воде без добавления жира, масла, молока.

Благоприятно на организм донора будет воздействовать рыба, поданная в варёном виде или приготовленная на пару, а также белое мясо, например, индейка. Допускается употребление различных сортов джемов и варенья. Из напитков лучше употреблять минеральную воду, а также всевозможные соки, морсы, компоты, и, конечно же, сладкий чай. Рацион донора должен быть разнообразным и насыщенным витаминами.

Диетологи советуют отказаться от сливочного масла и яиц, шоколада и орехов.

Кровь нужно сдавать отдохнувшим, легко позавтракав.

Перед походом на станцию переливания можно съесть сладкую кашу, приготовленную на воде, например гречневую, геркулесовую или рисовую. В неё рекомендуется добавить мёд. или сухофрукты.

Судьбоносное утро

Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Нельзя планировать донацию после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

Сдача крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, вовремя интенсивной работы- большой риск для донора.

Перед визитом на станцию переливания крови нужно взять с собой паспорт.

Если говорить о самочувствии во время кроводачи, то у некоторых людей наблюдается легкое головокружение. Недомогание может быть незначительным понижением давления. Однако обычно организм здорового человека с этим легко справляется. Если чувствуете головокружение или слабость, обратитесь к медперсоналу

Жизнь после сдачи

После сдачи крови врачи рекомендуют посидеть расслабленно в течение 10–15 минут.

Не стоит снимать повязку в течение 3–4 часов. В этот день стоит избегать тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжестей, в т. ч. и сумок с покупками.

Ограничений по вождению автомобиля в день кроводачи нет.

Если человек полностью здоров, то после забора крови на донорство его организм полностью восстанавливается в течение нескольких часов. Рекомендуется весь день провести в щадящем восстанавливающем режиме. Следует плотно и регулярно питаться на протяжении двух дней после донации. Желательно включить в рацион побольше фруктов и овощей, которые насыщены углеводами.

В первые часы после донорства следует пить, как можно больше жидкости. Отлично восстанавливают силы гранатовый или вишнёвые соки, сладкий чай, а также минеральная вода. Еда должна быть насыщена белками и железом, а также кальцием, что поможет перекрыть потери организма в плазме. Врачи советуют в течение двух дней после сдачи крови употреблять шоколад и принимать гематоген.

В целях безопасности донорства также важно соблюдать правила, установленные медиками. Так, мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4.

Максимально допустимое число кроводач для женщин — 4 раза в год, для мужчин — 5 раз в год.

Право на привилегии

Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». В этом случае государство будет ежегодно выплачивать гарантированную компенсацию.

Кроме бесплатного питания или единовременной денежной выплаты (обычно составляет 5% от прожиточного минимума, утвержденного в регионе), донор имеет право на предоставление 2 дней отдыха от работодателя с сохранением заработка (непосредственно в дату сдачи крови и на следующий день).

Для обладателей статуса «Почетный донор» перечень льгот будет еще больше — кроме ежегодной денежной компенсации им гарантированы:

получение ежегодного отпуска по месту работы вне очереди, т. е. без соблюдения графика;

первоочередное право на льготные путевки;

право на получение медицинских услуг вне очереди в любых организациях здравоохранения.

Чтобы подтвердить право донора, хотя бы раз сдавшего кровь, на льготы, по месту сдачи крови ему выдается специальная справка.

Фото: fmba.gov.ru