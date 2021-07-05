Что нужно знать о страховании жилья

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Когда сезон отпусков в разгаре, самое время подумать о страховании собственной квартиры или дома. Во время вашего отсутствия вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, будь-то кража, залитие соседями, прорыв трубы или пожар возрастает.

Наличие страхового полиса поможет не только компенсировать ущерб, но и сэкономит ваши нервы и вполне возможно избавит от судебных разбирательств.

В этом небольшом обзоре мы сформулировали несколько важных нюансов, которые, наверняка, помогут защитить принадлежащую вам недвижимость от последствий различного рода ЧП.

Риски в ассортименте

Начнём с того, что в страховом полисе можно предусмотреть широкий набор рисков от аварий отопительной, водопроводной и канализационной систем до попадания молнии наводнения, падения деревьев.

В стандартный набор входят пожар, залив, взрыв газа, стихийные бедствия, кража, гражданская ответственность.

Застраховать можно не только квартиру, но и дачу, гараж, хозпостройки, баню и даже недостроенные помещения.

При комплексном страховании вы можете выбрать страховые риски по собственному усмотрению. Вариантов много, защититься можно от любых непредвиденных обстоятельств. Можно купить готовую страховку, которая вам подходит, или самостоятельно сформулировать риски, которые будут входить в полис.

Договора имущественного страхования обычно оформляются на срок от одного до двенадцати месяцев.

Стоимость комплексной страховки в среднем составляет 3-7 тысяч рублей в год. Полисы за 600-800 рублей это как правило эконом-вариант с небольшим покрытием. За такие деньги можно застраховать, например, мебель и технику на 100-150 тысяч.

Довольно часто страховой полис по квартире можно оформить онлайн, Речь идёт о так называемом «коробочном продукте», в котором указана фиксированная страховая сумма и конкретный набор рисков.

— Помните, чем больше рисков вы хотите покрыть, тем дороже обойдётся полис, — поясняет Марина Карпова, сотрудник рязанского филиала одной из крупных российских страховых компаний. — Но многое зависит от самого жилья, от тарифов конкретной страховой компании.

Если в квартире или апартаментах дорогой ремонт и техника, есть смысл оформить полис с осмотром страхового агента. Если всего этого нет — можно обойтись и без визита страховщика.

Опасное лукавство

Выгоднее страховать самые важные для вас элементы жилища: конструктивные части (несущие стены, перекрытия, балконы), отделку либо движимое имущество (мебель и ценные вещи).

Существуют дополнительные параметры, которые увеличивают стоимость страховки:

газификация дома (если речь идёт о загородном жилье)

наличие деревянных перекрытий;

сдача квартиры в аренду;

запланированный ремонт;

первый или последний этаж.

Скрывать наличие этих параметров не стоит — предоставление недостоверных сведений лишает вас права на страховку.

Опытные страховщики отмечают, что завышать сумму страхового покрытия не имеет смысла: компенсацию выплатят исходя из реальной стоимости ущерба.

Отметим, что при покупке квартиры в ипотеку некоторые банки требуют застраховать «титул» — то есть риск утраты самого права собственности. Такие обстоятельства могут возникнуть, если сделка будет признана незаконной. Стоимость полиса титульного страхования — 0,5-1% от цены квартиры.

Обязательно обращайте внимание на то, предусмотрена ли в полисе франшиза.

Франшиза — это сумма, которая не подлежит возмещению при наступлении страхового случая. Если франшиза 50 тысяч рублей, а ущерб от залития составил 30 тысяч, то выплаты вам не положены. Правда, такой полис стоит дешевле, но и риск остаться без компенсации выше.

— Если вы сдаёте квартиру, сказать об этом страховщику нужно ещё на этапе оформления полиса, — советует Марина Карпова. — Стоимость от этого вырастет. Но если вы скроете эту деталь, в выплате могут отказать. Практически за любой форс-мажор ответственность будет нести хозяин квартиры, а не наниматель.

Лайфхаки для уезжающих

В любом случае, внимательно читайте договор и изучайте возможные обстоятельства, при которых вам могут отказать.

У всех страховых компаний обозначается чёткий срок, в течение которого вы должны сообщить о случившейся проблеме. Если он не соблюдён, в выплате могут отказать уже на этом основании.

При выборе страховой компании внимательно изучите рейтинги и отзывы. Полезно и пообщаться на эту тему с друзьями, у которых уже есть страховка.

Кроме того, отправляясь на дачу, к родственникам или в туристическую поездку, вы можете дополнительно обезопасить жильё, установив видеонаблюдение в квартире или поставив объект на сигнализацию,.

Ну и совет, не требующий никаких вложений, — оставьте дубликат ключей кому-то из родных в городе, чтобы в случае необходимости они могли оперативно приехать проверить, как обстоят дела в квартире, временно оставленной без присмотра.