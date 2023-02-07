Что нужно знать о гигиене полости рта

Сегодня почти нереально встретить человека, у которого к 30 годам нет кариозных полостей или пломб. Многие ругают плохую экологию, обвиняют наследственность, не учитывая, что проблема находится намного ближе и заключается она в некачественной гигиене полости рта.

Специалист Рязанского Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Александра Серёгина подробно рассказала о гигиене полости.

Прежде всего, гигиеной полости рта называется сочетание мер, направленных на удаление зубных отложений с целью профилактики стоматологических заболеваний. От правильного проведения гигиены полости рта зависит состояние десен, здоровье зубов, слизистой полости рта и, что многие не знают, органов желудочно-кишечного тракта. Во рту у каждого человека живут больше 20 видов бактерий. Продукты, которые выделяют эти бактерии негативно сказываются на здоровье зубов. Они образуют зубной налет, который может вызвать появление биопленки. Та в свою очередь приводит к заболеванию десен, а также способна поставить под угрозу иммунную систему организма. Все эти процессы повреждают эмаль. Бактерии попадают в ткани десен, вызывая гингивит. Если налет вовремя не убрать он превращается в камень, который сможет удалить врач-стоматолог. Только профессиональная чистка является единственным способом удалить зубной камень. Чем дольше загрязнения остаются на зубах и деснах, тем больше вероятность развития заболеваний пародонта. Если его не лечить, он приводит к кровоточивости десен, боли и потере зубов, и может нанести вред общему здоровью организма.

Также стоит заметить, что есть продукты, благодаря которым бактерии во рту начинают вырабатывать кислоты. Например, к ним относится сладкая пища, она является несомненным источником зубного налета, продукты, содержащие крахмалы (хлеб, крекеры и хлопья), также вызывают образование кислот. Налет раздражает десны, делая их чувствительными и восприимчивыми к кровотечению. Это может привести к образованию пространства между зубами и деснами, куда попадают бактерии и гной. Это приводит к разрушению кости, а в результате — к потере самих зубов.

Так для чего нам нужно поддерживать гигиену полости рта? Первое, для всех нас важен внешний вид, а без здоровой красивой улыбки и свежего дыхания это невозможно. Из первого вытекает второе, чтобы предупредить заболевания десен. Именно поэтому необходимо регулярно проводить гигиену полости рта и профилактические осмотры у стоматолога. Вот несколько симптомов, которые указывают на то, что Вам важно не тянуть с посещением стоматолога:

Покраснение десен. При чистке зубов десны кровоточат. Чувствительность к горячему и холодному. Постоянный неприятный запах изо рта или необычный привкус во рту. Болезненное жевание.

После вышесказанного, думаю ни у кого не осталось сомнений в важности регулярной гигиене полости рта, и приучать к ней нужно с раннего детства, т. к. привычки формируются в раннем детстве. И если Вы своих детей приучите правильной и постоянной гигиене рта, то в будущем у них с меньшей вероятностью будут проблемы. Не забываем о том, что важно не запускать полость рта, т. к. всем известно, что предотвратить легче, чем лечить!