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Что ни в коем случае нельзя делать 31 августа? Приметы на последний день лета

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Изображение от senivpetro на Freepik

31 августа в народном календаре отмечен как Фролов день. Связано такое название с почитание церковью в последний день лета преподобных Фрола и Лавр. Они были искусными каменщиками, а погибли за веру Христову. На Фролов день наши предки с особым почтением относились к лошадям: их старались хорошо накормить. Это, якобы, приносило достаток и благополучие.

Традиции и запреты 31 августа

В последний день лета категорически запрещено работать в поле и на огороде с использованием лошадиной силы. На Фрола и Лавра лошадей мыли, расчёсывали, кормили свежей травой и выводили на водопой к реке. Ещё сегодня не стоит ездить верхом – можно накликать на себя большую беду.

Коневоды в последний день лета готовили для лошадей яичный пирог. Считалось, что если накормить им животных, следующий год будет урожайным. А ещё лошадей выводили пастись поближе к храмам. После службы прихожане по традиции окропляли коней освящённой водой.

Лень сегодня карается очень жестоко. Постарайтесь доделать все неоконченные «летние» дела: уберите сено, выкопайте картошку. Если провести этот день в безделье, всю зиму придётся голодать, если верить древним поверьям.

Представительницы слабого пола в последний день лета отправляют за боярышником, шиповником, облепихой, черёмухой. Собранные в последний день лета ягоды обладают особыми свойствами и в холодное время года способны излечивать любую хворь.

Рыбалка и охота сегодня под запретом. Есть риск получить сильную травму, а то и вовсе попрощаться с жизнью.

Самый главный запрет 31 августа связан с прогулками по траве босиком. Наши предки не делали этого, потому что считали, что можно наслать на себя порчу.

Народные приметы 31 августа

Если кукушка в этот день замолчала, лето прощается, и грядут холода;

Свежий воздух с утра – к затяжному ненастью;

Если воздух над лесом посинел, значит, будет тепло;

Низко стелются облака – к снежной зиме;

Коровье молоко закисло – к потеплению;

Звёзды на небосводе особенно ярко мерцают на Фролов день – к приближающимся заморозкам.

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