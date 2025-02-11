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Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты

7info7

11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях. Лаврентьев день хранит в себе множество поверий, примет и интересных исторических фактов. От мистических рассказов о ведьминых чарах до важных событий в истории России – 7info расскажет о всех особенностях этого дня.

Лаврентьев день

В народной традиции этот день воспринимается как неудачный. Все проблемы, возникающие сейчас, связывают с чарами ведьм.

Согласно поверьям, на Лаврентия ведьмы в полях устраивают «заломы». Они вытаскивают пучки травы из-под снега, придают им определённую форму и пригибают к земле. Рядом закапывают немного сахара или соли.

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Считалось, что человек, который случайно сорвёт такую траву, скоро заболеет. Также «заломы» могли делать и из сухой травы. Чтобы отвадить ведьм, крестьяне по углам полей ставили чертополох.

На ужин выпекали кулебяку – закрытый пирог с капустной начинкой. Кулебяка, испечённая и съеденная 11 февраля, приносит удачу.

Что нельзя делать 11 февраля

  • Дом не должен оставаться без защиты – необходимо окропить углы, животных и дать каждому члену семьи выпить по три глотка святой воды.
  • Не следует ходить по засыпанным снегом полям.
  • Поднимать предметы у двери или ворот.
  • Ругать себя перед зеркалом и садиться на подушки.
  • Разбивать вареные яйца друг об друга.
  • Выходить без креста из дома.

Приметы 11 февраля

  • Ясное морозное утро предсказывает, что зима ещё не собирается уходить, и на протяжении дня можно ожидать стабильную погоду.
  • Снег, который падает мелкими хлопьями, говорит о спокойном ходе зимы без резких колебаний температуры.
  • Порывистый ветер может быть признаком временных метелей, поэтому следует проявлять осторожность на дорогах.
  • Утренний туман или легкая изморозь указывают на повышенную влажность, которая может привести к значительным осадкам в виде снега в течение дня.
Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты 11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях.
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Международный день женщин и девочек в науке

Этот день, установленный Организацией Объединенных Наций, был объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи 22 декабря 2015 года с целью «обеспечения полного и равного доступа к научной деятельности для женщин и девочек и их участия в ней».

Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты 11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях.
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Всемирный день больного

Инициирован Папой Римским Иоанном Павлом II в мае 1992 года. В своем обращении он озвучил главную цель этого праздника: «…дать понять работникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим и всему обществу важность обеспечения лучшего ухода за больными и нуждающимися, смягчения их страданий». Первое празднование Всемирного дня больного прошло в 1993 году.

Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты 11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях.
Изображение от benzoix на Freepik

В 1983 году в Советском Союзе вышел на экраны фильм «Покровские ворота»

Эта ностальгическая комедия о жизни в 50-х годах, созданная по пьесе Леонида Зорина, была поставлена Михаилом Козаковым. В главных ролях снялись Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Татьяна Догилева и другие.

Дорога «Покровских ворот» к зрителям была непростой, но, после множества согласований, фильм наконец вышел в эфир 11 февраля 1983 года.

Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты 11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях.
Изображение от freepik

В 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота

Из находившихся в Кронштадте наиболее боеспособных кораблей был сформирован активный отряд флота, остальные суда вошли в резерв. Во время Гражданской войны было создано более 30 флотов, включая около 2000 судов.

К середине 1930-х годов Рабоче-крестьянский Красный флот был окончательно сформирован, включая морскую авиацию, береговую оборону и части противовоздушной защиты.

Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты 11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях.
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