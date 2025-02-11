Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты

11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях. Лаврентьев день хранит в себе множество поверий, примет и интересных исторических фактов. От мистических рассказов о ведьминых чарах до важных событий в истории России – 7info расскажет о всех особенностях этого дня.

Лаврентьев день

В народной традиции этот день воспринимается как неудачный. Все проблемы, возникающие сейчас, связывают с чарами ведьм.

Согласно поверьям, на Лаврентия ведьмы в полях устраивают «заломы». Они вытаскивают пучки травы из-под снега, придают им определённую форму и пригибают к земле. Рядом закапывают немного сахара или соли.

Реклама

Считалось, что человек, который случайно сорвёт такую траву, скоро заболеет. Также «заломы» могли делать и из сухой травы. Чтобы отвадить ведьм, крестьяне по углам полей ставили чертополох.

На ужин выпекали кулебяку – закрытый пирог с капустной начинкой. Кулебяка, испечённая и съеденная 11 февраля, приносит удачу.

Что нельзя делать 11 февраля

Дом не должен оставаться без защиты – необходимо окропить углы, животных и дать каждому члену семьи выпить по три глотка святой воды.

Не следует ходить по засыпанным снегом полям.

Поднимать предметы у двери или ворот.

Ругать себя перед зеркалом и садиться на подушки.

Разбивать вареные яйца друг об друга.

Выходить без креста из дома.

Приметы 11 февраля

Ясное морозное утро предсказывает, что зима ещё не собирается уходить, и на протяжении дня можно ожидать стабильную погоду.

Снег, который падает мелкими хлопьями, говорит о спокойном ходе зимы без резких колебаний температуры.

Порывистый ветер может быть признаком временных метелей, поэтому следует проявлять осторожность на дорогах.

Утренний туман или легкая изморозь указывают на повышенную влажность, которая может привести к значительным осадкам в виде снега в течение дня.

Международный день женщин и девочек в науке

Этот день, установленный Организацией Объединенных Наций, был объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи 22 декабря 2015 года с целью «обеспечения полного и равного доступа к научной деятельности для женщин и девочек и их участия в ней».

Всемирный день больного

Инициирован Папой Римским Иоанном Павлом II в мае 1992 года. В своем обращении он озвучил главную цель этого праздника: «…дать понять работникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим и всему обществу важность обеспечения лучшего ухода за больными и нуждающимися, смягчения их страданий». Первое празднование Всемирного дня больного прошло в 1993 году.

В 1983 году в Советском Союзе вышел на экраны фильм «Покровские ворота»

Эта ностальгическая комедия о жизни в 50-х годах, созданная по пьесе Леонида Зорина, была поставлена Михаилом Козаковым. В главных ролях снялись Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Татьяна Догилева и другие.

Дорога «Покровских ворот» к зрителям была непростой, но, после множества согласований, фильм наконец вышел в эфир 11 февраля 1983 года.

В 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота

Из находившихся в Кронштадте наиболее боеспособных кораблей был сформирован активный отряд флота, остальные суда вошли в резерв. Во время Гражданской войны было создано более 30 флотов, включая около 2000 судов.

К середине 1930-х годов Рабоче-крестьянский Красный флот был окончательно сформирован, включая морскую авиацию, береговую оборону и части противовоздушной защиты.