Что нельзя делать 11 февраля: приметы и обряды защиты

11 февраля – день, который отмечается не только в календаре, но и в народных традициях. Лаврентьев день хранит в себе множество поверий, примет и интересных исторических фактов. От мистических рассказов о ведьминых чарах до важных событий в истории России – 7info расскажет о всех особенностях этого дня.
Лаврентьев день
В народной традиции этот день воспринимается как неудачный. Все проблемы, возникающие сейчас, связывают с чарами ведьм.
Согласно поверьям, на Лаврентия ведьмы в полях устраивают «заломы». Они вытаскивают пучки травы из-под снега, придают им определённую форму и пригибают к земле. Рядом закапывают немного сахара или соли.
Считалось, что человек, который случайно сорвёт такую траву, скоро заболеет. Также «заломы» могли делать и из сухой травы. Чтобы отвадить ведьм, крестьяне по углам полей ставили чертополох.
На ужин выпекали кулебяку – закрытый пирог с капустной начинкой. Кулебяка, испечённая и съеденная 11 февраля, приносит удачу.
Что нельзя делать 11 февраля
- Дом не должен оставаться без защиты – необходимо окропить углы, животных и дать каждому члену семьи выпить по три глотка святой воды.
- Не следует ходить по засыпанным снегом полям.
- Поднимать предметы у двери или ворот.
- Ругать себя перед зеркалом и садиться на подушки.
- Разбивать вареные яйца друг об друга.
- Выходить без креста из дома.
Приметы 11 февраля
- Ясное морозное утро предсказывает, что зима ещё не собирается уходить, и на протяжении дня можно ожидать стабильную погоду.
- Снег, который падает мелкими хлопьями, говорит о спокойном ходе зимы без резких колебаний температуры.
- Порывистый ветер может быть признаком временных метелей, поэтому следует проявлять осторожность на дорогах.
- Утренний туман или легкая изморозь указывают на повышенную влажность, которая может привести к значительным осадкам в виде снега в течение дня.
Международный день женщин и девочек в науке
Этот день, установленный Организацией Объединенных Наций, был объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи 22 декабря 2015 года с целью «обеспечения полного и равного доступа к научной деятельности для женщин и девочек и их участия в ней».
Всемирный день больного
Инициирован Папой Римским Иоанном Павлом II в мае 1992 года. В своем обращении он озвучил главную цель этого праздника: «…дать понять работникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим и всему обществу важность обеспечения лучшего ухода за больными и нуждающимися, смягчения их страданий». Первое празднование Всемирного дня больного прошло в 1993 году.
В 1983 году в Советском Союзе вышел на экраны фильм «Покровские ворота»
Эта ностальгическая комедия о жизни в 50-х годах, созданная по пьесе Леонида Зорина, была поставлена Михаилом Козаковым. В главных ролях снялись Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Татьяна Догилева и другие.
Дорога «Покровских ворот» к зрителям была непростой, но, после множества согласований, фильм наконец вышел в эфир 11 февраля 1983 года.
В 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота
Из находившихся в Кронштадте наиболее боеспособных кораблей был сформирован активный отряд флота, остальные суда вошли в резерв. Во время Гражданской войны было создано более 30 флотов, включая около 2000 судов.
К середине 1930-х годов Рабоче-крестьянский Красный флот был окончательно сформирован, включая морскую авиацию, береговую оборону и части противовоздушной защиты.