Что делать, если вы подозреваете в измене свою вторую половину

Даже многолетние нежные и доверительные отношения мужчины и женщины иногда могут дать трещину. Довольно часто причиной супружеских конфликтов становится подозрение в измене жены или мужа. Нередко скандалы такого рода приводят к взаимным оскорблениям, насилию и становятся причиной для разрыва, хотя никаких серьезных оснований для размолвки на самом деле не существовало. Рассказываем, о том, как себя вести, если вы считаете, что вторая половина совершила адюльтер.

Доказательная база

Прежде всего, сделайте для себя вывод, на чем основаны подозрения? Случайно услышанная реплика, некая сцена, которую вы интерпретировали как ярко выраженную симпатию близкого человека к особи противоположного пола, нечаянно или намеренно просмотренная переписка в смартфоне, рассказ друга или подруги либо иного «доброжелателя» про возможную греховную связь? В каждом из описанных случаев надо понимать, что кокетство, флирт, комплименты, приятные слова с оттенками чувственности или лести — скорее всего не измена, а некая игра. Любому нормальному человеку нравятся знаки внимания со стороны симпатичных ему людей, это повышает самооценку и порой способствует жизненному успеху всей четы и ее детей. Помните, если у мужа либо у жены есть интрижка на стороне, такие вещи не выставляют напоказ, а старательно скрывают, чтобы не допустить острых семейных проблем.

Анатомия отношений

Проанализируйте обстановку в семье, как вы относитесь друг к другу в быту, на людях, во время совместных прогулок, путешествий, шопинга, посещения очагов культуры, как он/она общается с вашими детьми, родителями, друзьями, родственниками? Если любви, заботы, уважения и такта в этих отношениях куда больше, чем эгоизма, невнимания, высокомерия и враждебности, ваши тревоги, вероятнее всего, необоснованны. При таком раскладе для вашего близкого человека погода в доме, благополучие и мир в семье гораздо важнее редких сентиментальных приключений, которые если даже и случаются, то не оказывают решающего влияния на климат супружеского континента.

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Откуда растут рога?

Одна из шуток, звучавших лет 15 назад в эфире «Русского радио», гласит: «У вас начали расти рога? Не спешите обвинять жену. Возможно, вы — просто козел!». Ну, а если серьезно, начните с себя. Если вы периодически «пилите» вторую половинку, либо игнорируете ее вопросы, пожелания или требования, отдавая предпочтение просмотру спортивных трансляций, интернет-серфингу или сидению в соцсетях и мессенджерах, грубо нарушаете установленные правила распределения семейного бюджета, часто практикуете встречи с друзьями и коллегами без присутствия жены/мужа, все реже вступаете в интимную близость, несмотря на недвусмысленные сигналы близкого человека, то не удивляйтесь охлаждению контактов.

Но все еще можно вернуть, если раскаяться в своих ошибках и перезагрузить отношения. Как говорят французы, признанный грех наполовину прощен.

Прогноз погоды в доме

Допустим, вы крепко поссорились и хотите расстаться с загулявшим спутником или спутницей жизни. Загляните в будущее, вспомните моменты совместного счастья, представьте, как будете строить свое существование без такого важного, нужного, пусть и оступившегося человека. Если у вас есть общие дети, то вообразите, как ребята будут расти без отца или матери. Если увиденная картина для вас мрачна и неприемлема, а другая сторона очень хочет мира, заканчивайте конфликт и вместе возвращайтесь к гармонии в отношениях. Если твердо решили разойтись, спокойно договоритесь о разделе имущества, установите правила взаимодействия с детьми и родственниками и не расставайтесь с надеждами на лучшее будущее.