Что будет, если не взять фамилию мужа? Объясняет эзотерик

В последнее время наблюдается тенденция среди невест, вступая в брак, не брать фамилию мужа. В некоторых отношениях эта тема может стать причиной разногласий и споров. О том, почему девушки хотят оставить одну из основных граф в паспорте без изменений и как это может повлиять на дальнейшую жизнь, рассказала Юлия Ивлиева – психолог, эзотерик, автор книги и образовательных программ изданию «Voice».

Какие причины, чтобы не менять фамилию?

Есть несколько наиболее популярных причин, связанных с официальной стороной. Среди них:

придется поменять множество документов: паспорт, СНИЛС, водительские права, медполюс и другие;

привязанность к фамилии – не меняют в память о ком-то, или девушка является последним представителем рода и хочет сохранить семейную фамилию;

фамилия будущего мужа не нравится девушке(об этом будущему супругу женщина может не признаться).

На самом деле, причин оставить девичью фамилию или фамилию от предыдущего брака много, некоторые могут быть более глубинными и личными.

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Как говорится, берешь мужа – бери «целиком».

Если спросить девушку, сделает ли она татуировку прямо завтра и сразу, то, скорее всего, последует отказ с возмущением – это же навсегда! А вот к замужеству отношение несколько иное. Пусть и транслируется в обществе мысль, что это на всю жизнь, но всё равно люди подразумевают, что присутствует возможность развода. Есть такое убеждение на подкорке, и оно довольно часто встречается.

Когда супруг настаивает. Это логичная реакция мужчины — чтобы женщина, будущая жена, взяла его фамилию. Это абсолютно нормально и естественно, когда муж хочет передать фамилию своей избраннице. Быть одной семьей, под одной фамилией. И согласие внутренне считывается как процесс доверия со стороны женщины и готовность строить с ним долгие и крепкие отношения.

Как отражается на семейной жизни, когда женщина не меняет фамилию в браке?

Некоторые мужчины бессознательно воспринимают такое решение будущей жены как неприятие его самого. На последующей семейной жизни это может никак не отразиться. Тут, скорее, играют роль скрытые причины отказа, первоисточник – недоговоренность, закрытость, спрятанные под ковер конфликты, недовольство или месть внутри семьи. Даже если мужчина говорит, что не против того, чтобы жена не брала его фамилию, это в большинстве случаев не так. Всё равно глубоко внутри он чувствует некоторую отверженность и недовольство.

Когда женщина после развода оставляет фамилию бывшего мужа.

Такая ситуация, по мнению эзотерика, означает, что женщина энергетически продолжает быть за ним замужем. Это довольно частая история. Энергетически такая пара остается неразведенной. Рядом с женщиной незримо будет «стоять» фигура бывшего и занимать место возможного будущего мужа. И в случае, когда она захочет снова выйти замуж, могут быть проблемы в создании отношений. Роль супруга недоступна, поскольку «занята» фамилией бывшего. Партнер приходит, но с женщиной его связывают лишь сексуальные отношения. А девушка удивляется, почему мужчины появляются в ее жизни лишь для секса, а не для серьезных отношений. Понятное дело, что причин может быть несколько, но одна из них и явная – в том, что энергетически женщина до сих пор замужем, поскольку носит фамилию предыдущего избранника.

Бывают случаи, когда она вступает в брак второй раз и оставляет фамилию бывшего. Это изначально предопределяет конфликты и непонимание в паре – ведь, несмотря на то, что технически они женаты, на практике находятся в искаженных ролях.

Понятно, что фамилия – это поверхностный идентификатор, способ, через который можно определить, что существуют некоторые проблемы в паре. Но корень лежит гораздо глубже.