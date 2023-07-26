ЧП на Крымском мосту: предсказания футуролога Джули По о террористической опасности региона в июле сбываются

Уже второе за последние месяцы чрезвычайное происшествие случилось на Крымском мосту. 17 июля утром глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что киевский режим нанёс очередной удар — стратегический объект был повреждён в районе 145-й опоры моста через Керченский пролив.

О сложности прогностики для полуострова на это лето и возможных нападениях на регион говорила ранее футуролог, нумеролог Джули По.

«В июне, июле, августе мы видим достаточно серьёзное сопротивление, опасно, но, в июле, возможно будет какая-то ещё дополнительная террористическая атака, потому что числа 17 и 13 очень часто говорят о необходимости вступать в сражение», — заявила Джули По в стриме на своём Youtube-канале ещё 1 февраля 2023 года.

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«По предварительным данным, примерно в 03:00 17 июля в районе 145 опоры моста произошел взрыв, после чего погасло освещение проезжей части. Почти сразу же движение по мосту было перекрыто. Спустя некоторое время произошёл второй взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета украинская сторона использовала два надводных беспилотных аппарата».

Также, по словам нумеролога, в этом году знаки показывают, что ситуация будет нередко выходить из-под контроля. Более того, будут подключаться и другие государства, то есть фактически включаться внутрь этого конфликта, заявила Джули По в своём эфире ещё 18 января 2023 года. По её словам, с «третьего апреля 2023 года по 28 августа 2023 года крайне продолжительный период мы будем видеть максимально активные действия». Эти периоды эксперт также упоминала в своих прогнозах от 5 октября, 12 октября. Тогда футуролог предсказывала вероятность вступления НАТО непосредственно в активные действия на территории Украины, с возможностью продвижения на территорию Российской Федерации. Такие данные специалист связала с произведёнными расчётами.

« 2023 год <…> здесь значения 51, 17, и это связанно с тем, что сама по себе прогностика предполагает вторжение или вхождение иностранных государств внутрь нашего котла <…> в апреле и августе по нашим расчётам <…> это ситуация, которая выходит из-под контроля случайно. Возможно, это утечка чего-то, возможно, это диверсия или третья сторона как-то вмешается, в каком-то террористическом формате», — уточнила Джули По в стриме за 18 января 2023 года.

17 июля 2023-го года, по предварительным данным, атака контролировалась с воздуха, издание уточняет, что над акваторией Чёрного моря в то же время был замечен разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. С такой же информацией выступает «Mash». Источник пишет, что мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники.

«В районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров <…> Кроме того, в момент теракта в небе над Чёрным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper», — писал Mash.

Неоднократно Джули по в своих прогнозах и стримах предупреждала о небезопасности поездок в этот регион. Так, на вопрос подписчиков подсказать, можно ли ехать отдыхать на полуостров в период с июня по сентябрь 2023 года, эксперт ещё 5 апреля заявила, что этого делать не нужно.

«Вы, наверное, вообще не слушаете моих прогнозов. Я вам давно уже говорю, забудьте пока о туристическом Крыме. Давайте подождём, когда ситуация сойдет на нет, тем более что до сентября включительно такие военные операции ещё не будут прекращены», — сказала Джули По 05 апреля 2023 года.

Также, на вопрос зрителей Youtube-канала 05 апреля 2023 года: «на какие регионы России в ближайший месяц будут наноситься наибольшие мощные удар?», эксперт ответила, что об этом неоднократно говорит не только она, но и уже её студенты.

«Мы об этом не раз говорили, конечно, это присоединённые территории, это приграничные территории и, безусловно, это Крым. Поэтому на это обратите внимание, у нас есть очень большое количество прогнозов, более того, мне уже мои студенты, которые проходят стажировку на футуролога, помогают в этом вопросе, то есть мы делаем дополнительные расчёты, публикуем их на наших страницах», — заметила Джули По 05 апреля 2023 года.

О трагедии, произошедшей на мосту 17 июля, активно писали российские СМИ. Во время атаки погибла семейная пара из Белгородской области.

«В украинских СМИ всерьёз обсуждается версия, что теракт был подготовлен СБУ и ВМС Украины, его они называют «спецоперацией», в результате которой погибла супружеская пара из Белгородской области — 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей Кулик. Их дочь осталась сиротой, за её жизнь борются врачи», — пишет российский портал Лайф.

Газета.ру рассказывает подробности: родственники передвигались в сторону Крыма из Старого оскола Белгородской области на двух машинах. На первой по мосту успели проехать сестра погибшей во второй машине женщины со своим мужем. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, у девочки зафиксированы ранения средней тяжести.

Напомним, что в феврале этого года Джули По повторяла, что прогностика по ситуации в регионе сложная и призывала отнестись к ней со стойкостью.

«Поэтому ещё раз повторюсь, что у Республики Крым <…> в этом году будет крайне сложная прогностика, которую необходимо выдержать и устоять», — заявила Джули По 01.02.23