Скончался ещё один пострадавший в трагическом ДТП под Рязанью

До трёх человек увеличилось число погибших в результате трагического ДТП под Рязанью. 14 февраля в реанимации скончался мужчина, получивший серьёзные травмы. О его смерти сообщается в комментариях на странице Ряжской детской музыкальной школы ВКонтакте.
Авария случилась 3 января 2025 года. В ней погибли преподаватель музыкальной школы Елена Бородина и её мать. Муж Елены и двое детей попали в больницу.
В соцсети сообщалось, что Елена Вячеславовна приехала в Ряжск в 2023 году из Белгородской области.
— Со своей дружной семьёй начали обустраиваться на новом месте с большими планами на будущее, которым, к сожалению, не суждено сбыться, — пишет автор поста.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов. По предварительной информации, автомобиль «Джили Тугелла» под управлением 38-летнего мужчины совершил столкновение с «Рено Сандеро», которым управляла 34-летняя Елена Бородина.
Брат Елены пишет в соцсетях, что его сестра была беременна. Родственники опасаются, что водитель, которого они считают виновным в ДТП, пытается уйти от ответственности. По их информации, это владелец некой крупной фирмы в Рязани.
Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Рязанской области.