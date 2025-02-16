Скончался ещё один пострадавший в трагическом ДТП под Рязанью

До трёх человек увеличилось число погибших в результате трагического ДТП под Рязанью. 14 февраля в реанимации скончался мужчина, получивший серьёзные травмы. О его смерти сообщается в комментариях на странице Ряжской детской музыкальной школы ВКонтакте.

Авария случилась 3 января 2025 года. В ней погибли преподаватель музыкальной школы Елена Бородина и её мать. Муж Елены и двое детей попали в больницу.

В соцсети сообщалось, что Елена Вячеславовна приехала в Ряжск в 2023 году из Белгородской области.

Реклама

— Со своей дружной семьёй начали обустраиваться на новом месте с большими планами на будущее, которым, к сожалению, не суждено сбыться, — пишет автор поста.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов. По предварительной информации, автомобиль «Джили Тугелла» под управлением 38-летнего мужчины совершил столкновение с «Рено Сандеро», которым управляла 34-летняя Елена Бородина.

Брат Елены пишет в соцсетях, что его сестра была беременна. Родственники опасаются, что водитель, которого они считают виновным в ДТП, пытается уйти от ответственности. По их информации, это владелец некой крупной фирмы в Рязани.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Рязанской области.