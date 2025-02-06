Число обращений в фонд «Защитники Отечества» превысило два миллиона

Общее число обращений в фонд «Защитники Отечества» с начала его работы превысило два миллиона. Всего в 89 филиалов фонда поступило более 2 080 000 запросов. Из них более 1 910 000 или почти 92% уже успешно решены.

«Показатель положительно решенных вопросов – главный показатель работы фонда. Наши филиалы в 89 регионах приняли более двух миллионов запросов менее чем за два года работы. За каждым обращением стоит важный вопрос от нашего ветерана или его семьи. При поддержке наших партнеров мы стараемся разрешить все вопросы как можно оперативнее и эффективнее. Фонд помогает оформить необходимые документы, получить положенные меры поддержки, пройти реабилитацию, организовать досуг для всей семьи, устроиться ветеранам на работу, предварительно получив необходимые знания и компетенции», – рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Наиболее частые темы обращений в фонд «Защитники Отечества» – назначение мер социальной поддержки, участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, денежные выплаты, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий.

В Рязанский региональный филиал фонда «Защитники Отечества» поступило 17871 обращений, решено более 91%. Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

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Адрес филиала фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области: г. Рязань, ул. Дзержинского, дом 7 График работы, без выходных с 9:00 до 18:00 Телефон: 8 (4912) 46-30-40