Число обращений в фонд «Защитники Отечества» превысило два миллиона

Общее число обращений в фонд «Защитники Отечества» с начала его работы превысило два миллиона. Всего в 89 филиалов фонда поступило более 2 080 000 запросов. Из них более 1 910 000 или почти 92% уже успешно решены.
Наиболее частые темы обращений в фонд «Защитники Отечества» – назначение мер социальной поддержки, участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, денежные выплаты, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий.
В Рязанский региональный филиал фонда «Защитники Отечества» поступило 17871 обращений, решено более 91%. Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.
Адрес филиала фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области: г. Рязань, ул. Дзержинского, дом 7 График работы, без выходных с 9:00 до 18:00 Телефон: 8 (4912) 46-30-40