Численность населения Рязани за год уменьшилась

Численность населения Рязани уменьшилась за год. Это следует из данных, опубликованных Рязаньстатом.

По информации ведомства, на 1 января 2023 года в областном центре проживало 523203 человека.

Если сравнивать показатели в таблице, размещённой на сайте Рязаньстата, снижение численности населения составляет 4057 человек. В то же время, если воспользоваться опубликованной ранее инфографикой, снижение численности получится более серьёзным — 6198 человек.

Дело в том, что не совпадают данные по численности жителей города на 1 января 2022 года.

Как бы то ни было, снижение численности населения в любом случае не лучший показатель демографической статистики.