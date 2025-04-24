Четырём знакам зодиака предсказали переломный момент в конце весны

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых конец весны 2025 года станет временем перемен и новых возможностей. Представителей этих знаков ждут как серьёзные вызовы, так и неожиданные подарки судьбы. Ключ к успеху — сохранять внутреннее равновесие и быть готовыми к росту, пишет theday.ru.

Лев

С 18 апреля Марс находится в знаке Льва, усиливая энергию и стремление к действию. Астрологи советуют не избегать трудностей — именно они станут отправной точкой к обновлению. Ожидаются ситуации, которые заставят выйти из привычного ритма. Несмотря на возможную неуверенность, интуиция подскажет правильное направление.

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Водолей

С 4 мая начинается ретроградное движение Плутона в Водолее. Это период глубоких личных размышлений и переоценки целей. Специалисты рекомендуют Водолеям избегать негативного мышления, так как весной любые эмоции способны быстро материализоваться. Важно сохранять спокойствие и сосредоточиться на позитивных перспективах.

Овен

25 мая Сатурн входит в знак Овна, что несёт необходимость в самоорганизации. Астрологи считают, что для Овнов на первый план выходит ответственность. Придётся признать: не всё можно контролировать. При этом важно не терять уверенность в себе и продолжать действовать. Усилия в это время могут заложить прочный фундамент на будущее.

Рак

С 9 июня Юпитер переходит в знак Рака. Это сулит удачу и расширение возможностей. Вместе с тем возможны искушения — желание плыть по течению и отдаться удовольствиям. Чтобы реализовать потенциал периода, астрологи советуют действовать осознанно, не теряя фокус. Раку стоит помнить: всё, что он может представить, может стать реальностью.