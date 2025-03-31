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Фото: издательство "Пресса"
Общество

Четырехлетняя рязанка стала дважды лауреатом международного конкурса

Анастасия Мериакри

Четырехлетняя артистка вокальной студии Кораблинского Дома детского творчества «Голосок» Милана Афонцова стала дважды лауреатом международного конкурса всех видов искусств и народного творчества «Я люблю тебя, Россия». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Конкурс прошел в Москве 29 марта в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ. Милана приняла участие в номинациях: эстрадный и народный вокал. Юная рязанка исполнила песни «Ладошка» и «По малину в сад пойдем».

Милане четыре года, в вокальной студии она обучается первый год. Это был первый ее опыт на конкурсах такого уровня.

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