Четырехлетняя рязанка стала дважды лауреатом международного конкурса

Четырехлетняя артистка вокальной студии Кораблинского Дома детского творчества «Голосок» Милана Афонцова стала дважды лауреатом международного конкурса всех видов искусств и народного творчества «Я люблю тебя, Россия». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Конкурс прошел в Москве 29 марта в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ. Милана приняла участие в номинациях: эстрадный и народный вокал. Юная рязанка исполнила песни «Ладошка» и «По малину в сад пойдем».

Милане четыре года, в вокальной студии она обучается первый год. Это был первый ее опыт на конкурсах такого уровня.