Четыре улицы останутся без холодной воды в Горроще

7 апреля холодную воду в Рязани отключат по нескольким адресам, информирует администрация.

Речь идёт о микрорайоне Горроща. Причина отключения воды – ремонт на водопроводе. К работам специалисты водоканала приступят в 9.00. Без воды на это время останутся следующие улицы:

улица Полетаева, дом 20/8, дом 22, дом 22 корп. 1, дом 24, дом 25 корп. 1, дом 26, дом 26 корп. 1, дом 27, дом 27 корп. 1, дом 28, дом 29, дом 29 корп. 1, дом 29а, дом 29 корп. 2, дом 30, дом 31, дом 31 корп. 1, дом 33/67, дом 34;

улица Островского, дом 24 корп. 1;

улица 6-я Линия, дом 4;

улица Гагарина, дом 63/29, дом 65, дом 160/2, дом 80, дом 82, дом 86, дом с 140 по 142, дом 59,

В мэрии также уточнили, что воды не будет в гимназии №2.