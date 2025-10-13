Четыре улицы в Рязани останутся без воды 14 октября. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

В связи с ремонтными работами на водопроводе во вторник, 14 октября 2025, отключат холодную воду в нескольких домах. Ограничения будут действовать с 09:30 до 17:00 по адресам:

ул. Полетаева, д. 13 (ОГБПОУ РПТК), 15, 15 корп. 1.

С 09:00 до 16:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: