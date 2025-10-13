Четыре улицы в Рязани останутся без воды 14 октября. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
В связи с ремонтными работами на водопроводе во вторник, 14 октября 2025, отключат холодную воду в нескольких домах. Ограничения будут действовать с 09:30 до 17:00 по адресам:
- ул. Полетаева, д. 13 (ОГБПОУ РПТК), 15, 15 корп. 1.
С 09:00 до 16:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Бирюзова, д. 11, 12, 13, 14, 15 корп. 2, 13а (МБОУ Школа № 56);
- ул. Интернациональная, д. 10, 11, 12, 11д (МБДОУ Детский сад № 124);
- ул. Станкозаводская, д. 22/10, 24, 26, 28 корп. 1, 28/9.