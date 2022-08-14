Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре на юге Красноярского края

Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

«В результате пожара в частном жилом доме погибли на пожаре трое детей и один взрослый — женщина», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что один мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожар произошел рано утром в воскресенье в 20 километрах восточнее населенного пункта Жаровск. На тушении работали 15 человек и восемь единиц техники.

По информации регионального главка МВД, женщина была 1987 года рождения, а дети 2011, 2013, 2018 годов рождения. В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.