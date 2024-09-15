Воскресенье, 15 сентября, 2024

Четыре человека сгорели заживо в ДТП в Воронежской области

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/gibdd36

В Кантемировском районе Воронежской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Авария случилась на 239-м километре автодороги «Воронеж — Луганск» около 6:30 утра 14 сентября. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Элантра» выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении грузовику «Вольво» с полуприцепом, которым управлял 56-летний водитель.

В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля и полуприцепа. Водитель и три пассажира легковушки погибли на месте от полученных травм.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются личности погибших и причины произошедшего.

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