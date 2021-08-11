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Среда, 11 августа, 2021
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Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Задонске Липецкой области

Елена Лобанова
Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Задонске Липецкой области
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Во вторник, 10 августа, в Задонске произошло жесткое ДТП с участием Chevrolet Niva и Lada X-Ray. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. 

Все произошло в 20:30 на улице Карла Маркса в Задонске. По предварительной информации, 46-летний водитель на Chevrolet Niva столкнулся с Lada X-Ray, которой управлял 55-летний мужчина. 

— В ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры Lada 43-х и 32-х лет. Всех пострадавших госпитализировали в местную ЦРБ с различными травмами, — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль.

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