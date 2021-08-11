Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Задонске Липецкой области

Во вторник, 10 августа, в Задонске произошло жесткое ДТП с участием Chevrolet Niva и Lada X-Ray. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
Все произошло в 20:30 на улице Карла Маркса в Задонске. По предварительной информации, 46-летний водитель на Chevrolet Niva столкнулся с Lada X-Ray, которой управлял 55-летний мужчина.
По предварительной информации, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль.