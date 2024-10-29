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Четверо рязанских школьников стали победителями конкурса «Большая перемена»

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Алексей Самохин

В Международном детском центре «Артек» завершился Всероссийский конкурс «Большая перемена», направленный на выявление талантов и поддержку перспективных школьников 8-10 классов. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Конкурс организован в рамках флагманского проекта Движения Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), министерства просвещения и министерства науки и высшего образования РФ.

Из рязанской делегации, представленной семью школьниками, победителями стали трое десятиклассников: Евгения Мошарова из школы № 65, Тимур Ахмадеев из школы № 1 им. В. П. Екимецкой и Людмила Шахова из гимназии № 5. За успехи на финальных испытаниях каждый из них получил грант в 1 миллион рублей на обучение.

Ещё одну награду среди девятиклассников завоевала Алина Андрющенко, ученица школы № 73, получившая грант в размере 200 тысяч рублей.

Конкурс «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей» и предоставляет школьникам уникальные шансы для саморазвития и поддержки их образовательных устремлений.

Четверо рязанских школьников стали победителями конкурса «Большая перемена»
Четверо рязанских школьников стали победителями конкурса «Большая перемена»
Четверо рязанских школьников стали победителями конкурса «Большая перемена»
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