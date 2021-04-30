Чем опасно ожирение и как с ним бороться

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Минздрав Рязанской области опубликовал статью, о том, как оставаться в хорошей форме и сохранить здоровье сердца на протяжении всей жизни.

По статистическим данным в России более трети населения, а в некоторых регионах и более половины, страдает избыточным весом и ожирением.

Именно с этими факторами связано многократное повышение риска и частоты артериальной гипертензии, инсулинонезависимого сахарного диабета (типа 2), атеросклероза и ишемической болезни сердца, желче- и мочекаменной болезни. Кроме того, ожирение значительно уменьшает продолжительность жизни: при увеличении индекса массы тела > 30 кг/м2 достоверно увеличивается общая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая в 1,5-2 раза превышает показатели при индексе массы тела 20-25 кг/м2. В 4,5 раза чаще гипертоническая болезнь встречается у пациентов с ожирением. Избыточная масса тела и ожирение повышают риск ишемической болезни сердца в 2-3 раза.

Нарастание массы тела при ожирении связано не только с ростом массы жировой ткани, но и нарастанием массы метаболически активных тканей, свободных от жира: скелетных мышц, внутренних паренхиматозных органов и кишечника. При ожирении кровоток во внутренних органах, скелетной мускулатуре и кишечнике значительно увеличивается. У лиц с избыточной массой тела нарастание сердечного выброса и ударного объема увеличивает общую работу сердца по сравнению с рассчетной величиной для идеального веса тела, при котором отсутствует накопление жировой ткани в организме.

Таким образом, ожирение является мощным и достоверным предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин. Особое место в развитии заболевания этом играет переедание.

Позаботьтесь о здоровье своего сердца – узнайте нормальную массу своего тела и при необходимости начните худеть уже сегодня!

Для того чтобы похудение было эффективным необходимо знать основные причины своей полноты, составить индивидуальную программу питания и физических нагрузок, а также регулярно вести дневник.

В основе здорового образа жизни заложено такое питание, которое способно обеспечить энергетические потребности организма соответственно возрасту, характеру работы, поэтому отказываться от еды полностью не следует. Приблизительный расход энергии в сутки – 20 ккал на 1 килограмм массы тела. Норма суточного рациона для современного человека в среднем равна 2500 ккал с учетом физических и умственных нагрузок.

Если нужно похудеть, то калорийность суточного рациона снижается до 1200-1000 ккал, но только на период похудения. Затем суточный калораж постепенно доводится до индивидуальной нормы с учетом растущей физической активности. Однако, даже во время соблюдения диеты ваш рацион должен содержать растительные и животные белки, простые и сложные углеводы, растительные и животные жиры, витамины, минералы (микро-, макроэлементы), а также растительную клетчатку.

Похудеть гарантированно поможет уменьшение энергопоступления и/или увеличение энергозатрат, сбалансированность по нутритивному составу: белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, а также ограничение или полное исключение потребления алкоголя, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетологи советуют рассчитывать пищевой рацион на пятикратный прием:

1-ый завтрак с 7 до 8 часов – 29%.

2-ой завтрак с 10 до 11 часов – 11%.

Обед с 13 до 14 часов – 30%.

Полдник с 16 до 18 часов – 10%.

Ужин в 19 часов – 20%.

Диеты для разгрузочных дней подбираются с учетом существующей патологии. При сердечной недостаточности лучше придерживаться арбузных, яблочных дней.

Если вы еще не убедились в необходимости составления ежедневного рациона с подсчетом каллорий, то просто представьте что, если каждый день переедать на 100-150 грамм, то за год можно приобрести целых 3 килограмма резервного жира!

В конце статьи мы обещали вам полезный для здоровья и фигуры лайфхак! Вот он: примерно каждые пять лет анализируйте свое питание и физическую нагрузку, с возрастом появляется необходимость уменьшить потребляемый объем животных жиров и простых углеводов, увеличивая объем растительной пищи. Советуем постепенно снижать суточный рацион в среднем на 300 ккал за десятилетие!