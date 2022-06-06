Чем опасен борщевик Сосновского и как с ним бороться?

В Рязанской области в ряде муниципальных районов отмечено увеличение площадей произрастания опасного для человека растения – борщевика Сосновского. Минсельхозпрод области и Россельхознадзор напоминают жителям сельской местности, дачникам, фермерам и работникам сельхозпредприятий о необходимости борьбы с борщевиком Сосновского. Ответственность за недопущение произрастания этого опасного сорняка лежит на собственнике (арендаторе) земельного участка, напоминают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Борщевик Сосновского – злостный многолетний сорняк, достигающий высоты до 3 метров. В соке растения содержатся фурокумарины, которые, попадая на кожу человека, усиливают ее чувствительность к солнечным лучам, в результате чего получаются сильные фотохимические ожоги. При попадании в глаза сок борщевика может привести к слепоте (в результате сильного ожога роговицы глаза). Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

При попадании сока на кожу её нужно как можно скорее изолировать от действия света (обмотав любым светонепроницаемым материалом в первые же минуты после поражения), а затем уже в тёмном месте тщательно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток.

Борщевик Сосновского распространился в Центральной России в 1970-е годы, когда по недальновидности его широко внедряли как кормовую культуру. Впоследствии выяснилось, что растение легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.

Рекомендации по борьбе с борщевиком Сосновского

Наиболее благоприятное время борьбы с борщевиком Сосновского – весна. А в летний период эффективным способом уничтожения является сочетание механического и химического методов.

Механический метод – проведение постоянного и регулярного (по мере отрастания растений на 30-40 см) скашивания вегетативной массы растения, с целью истощения корневой системы и недопущения осеменения культуры.

Химический метод основан на применении химических средств – гербицидов. В борьбе с борщевиком эффективны гербициды сплошного действия, действующее вещество у которых Глифосат (изопропиламинная соль) — Торнадо, Напалм, Тайфун, Раундап, Глифос, Фозат, Зеро, Граунд и другие, а также Глифосат (калийная соль) — Ураган Форте.

Глифосат – системный гербицид сплошного действия, предназначен для обработки вегетирующих растений, при этом уничтожается не только надземная их часть, но и корневая система. Норма расхода перечисленных препаратов 8-10 л/га, или при обработке ранцевым опрыскиванием из расчета 400-500 мл препарата на 10 литров воды. При обработке глифосатсодержащих гербицидов необходимо учитывать, чтобы после их применения не было дождя не менее 6 часов, в противном случае произойдет смыв гербицида с поверхности листа и эффективность от этого резко снизится.

Для уничтожения борщевика Сосновского можно использовать препараты, которые применяются на посевах зерновых культур: Диален Супер, Банвел, Дианат, Прима, Ларен, Магнум, Гренч, Логран, Калибр, Гранстар, Кортес и другие. Нормы расхода этих препаратов следует брать по максимальной дозировке.

При работе с пестицидами необходимо соблюдать правила техники безопасности.