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Челябинский метеорит упал ровно десять лет назад, 15 февраля 2013 года

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Скриншот видео YouTube

Ровно десять лет назад, 15 февраля 2013 года, на землю упал метеорит, который затем назовут челябинским.

Астероид диаметром около 18 метров и массой порядка 11 тысяч тонн, по расчётам НАСА, вошёл в атмосферу Земли на скорости около 18,6 км/с. Спустя примерно 32,5 сек после этого небесное тело разрушилось. Произошло это примерно в 09.20 в окрестностях Челябинска.

От падения челябинского метеорита пострадало 1615 человек, большинство – от выбитых стёкол. Были госпитализированы по разным данным от 40 до 112 человек; двое пострадавших были помещены в реанимационные отделения. Ударная волна также повредила здания. Материальный ущерб бюджетной сфере и населению составил 490 миллионов рублей, общая сумма ущерба (включая промышленные предприятия и объекты федерального подчинения) — около 1 миллиарда рублей. С 15 февраля по 5 марта 2013 года в Красноармейском, Коркинском и Увельском районах Челябинской области был введён режим чрезвычайной ситуации.

Ученые назвали этот метеорит одним из самых больших, что когда-либо попадал в пространство Земли. В размерах он уступает лишь Тунгусскому метеориту, который упал ещё в 1908 году. Некоторые специалисты утверждают, что ударная волна была настолько огромной, что дважды обогнула Землю.

Событие получило широкое освещение в СМИ, став одной из самых популярных тем. За 15 часов видео о метеоре посмотрели более 7,7 млн раз. Видео, посвящённые событиям в Челябинске, набрали 100 млн просмотров за самое короткое время в истории. Также это событие удерживает рекорд по количеству просмотров за один день.

Падение челябинского метеорита серьёзно повлияло на научную и культурную общественность всего мира. Астрономы из Колумбии и Швеции окрестили событие около Челябинска «историческим» по количеству наблюдений с помощью видеокамер, благодаря населённости региона, времени, повсеместной доступности видеокамер и интернета. Кадры падения метеорита, снятые автомобильным видеорегистратором одного из очевидцев, были использованы в начальных титрах американских фантастических фильмов «Война миров Z» и «Грань будущего».  Эти же кадры использованы в начальных титрах американского фантастического сериала «Пикник на обочине».

Планировалось, что обломки челябинского метеорита будут вмонтированы в центр десяти золотых медалей для зимней олимпиады 2014 года в Сочи, которые будут разыграны в первую годовщину падения метеорита — 15 февраля 2014 года, однако, МОК запретил это. Одна из челябинских фирм подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Загадочный метеорит», «Уральский метеорит» и «Чебаркульский метеорит».

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