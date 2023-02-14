Челябинский метеорит упал ровно десять лет назад, 15 февраля 2013 года

Ровно десять лет назад, 15 февраля 2013 года, на землю упал метеорит, который затем назовут челябинским.

Астероид диаметром около 18 метров и массой порядка 11 тысяч тонн, по расчётам НАСА, вошёл в атмосферу Земли на скорости около 18,6 км/с. Спустя примерно 32,5 сек после этого небесное тело разрушилось. Произошло это примерно в 09.20 в окрестностях Челябинска.

От падения челябинского метеорита пострадало 1615 человек, большинство – от выбитых стёкол. Были госпитализированы по разным данным от 40 до 112 человек; двое пострадавших были помещены в реанимационные отделения. Ударная волна также повредила здания. Материальный ущерб бюджетной сфере и населению составил 490 миллионов рублей, общая сумма ущерба (включая промышленные предприятия и объекты федерального подчинения) — около 1 миллиарда рублей. С 15 февраля по 5 марта 2013 года в Красноармейском, Коркинском и Увельском районах Челябинской области был введён режим чрезвычайной ситуации.

Ученые назвали этот метеорит одним из самых больших, что когда-либо попадал в пространство Земли. В размерах он уступает лишь Тунгусскому метеориту, который упал ещё в 1908 году. Некоторые специалисты утверждают, что ударная волна была настолько огромной, что дважды обогнула Землю.

Событие получило широкое освещение в СМИ, став одной из самых популярных тем. За 15 часов видео о метеоре посмотрели более 7,7 млн раз. Видео, посвящённые событиям в Челябинске, набрали 100 млн просмотров за самое короткое время в истории. Также это событие удерживает рекорд по количеству просмотров за один день.

Падение челябинского метеорита серьёзно повлияло на научную и культурную общественность всего мира. Астрономы из Колумбии и Швеции окрестили событие около Челябинска «историческим» по количеству наблюдений с помощью видеокамер, благодаря населённости региона, времени, повсеместной доступности видеокамер и интернета. Кадры падения метеорита, снятые автомобильным видеорегистратором одного из очевидцев, были использованы в начальных титрах американских фантастических фильмов «Война миров Z» и «Грань будущего». Эти же кадры использованы в начальных титрах американского фантастического сериала «Пикник на обочине».

Планировалось, что обломки челябинского метеорита будут вмонтированы в центр десяти золотых медалей для зимней олимпиады 2014 года в Сочи, которые будут разыграны в первую годовщину падения метеорита — 15 февраля 2014 года, однако, МОК запретил это. Одна из челябинских фирм подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Загадочный метеорит», «Уральский метеорит» и «Чебаркульский метеорит».