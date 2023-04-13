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Четверг, 13 апреля, 2023
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Церемонию Схождения Благодатного огня покажет в прямом эфире НТВ

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НТВ в 20-й раз покажет в прямом эфире церемонию Схождения Благодатного огня, сообщила пресс-служба телеканала.

15 апреля, в Великую субботу, в канун Православной Пасхи, НТВ проведёт юбилейную прямую трансляцию церемонии, которую можно будет увидеть в 13.00 по московскому времени.

Событие считается одним из самых важных для православного мира и привлекает внимание миллионов зрителей. Таинство прокомментируют священник Андрей Постернак и кандидат исторических наук Ритта Борисовна Бутова.

После церемонии Благодатный огонь будет доставлен в Россию в главный храм Христа Спасителя в Москве.

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