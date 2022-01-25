Цены на продукты в Рязанской области в 2021 году выросли на 12,8%

С января по декабрь 2021 года цены на потребительском рынке Рязанской области выросли на 9,2%, сообщила пресс-служба Рязаньстата.

Продовольственные товары за этот период подорожали на 12,8%.

Максимальное повышение цен отмечено на капусту белокочанную — в 2,8 раза. Картофель стал дороже на 74,7%, морковь — на 46,7%, свёкла столовая — на 46,9%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов увеличились на 35,5%, говядину (кроме бескостного мяса) — на 22,7%, крупу гречневую-ядрицу — на 25,1%.

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Снижение цен наблюдалось на апельсины — на 8,5%, яблоки — на 4,6%, орехи — на 3,2%. На 9,8% подешевело пшено, на 2,7% — соль поваренная пищевая.

Цены на непродовольственные товары увеличились в среднем на 9,0%. В этой группе более всего подорожали строительные материалы — на 23,6%. Так, цены на доску обрезную выросли на 76,7%, рубероид — на 48,9%, металлочерепицу — на 40,3%.

В меньшей степени подорожали услуги — на 2,6%.