Центральный аппарат СКР взял на контроль ситуацию с ветхим домом в Рязанской области

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Владимиру Никешкину проверить информацию о нарушении жилищных прав жителей МКД в Скопине. Глава Следственного комитета России ждёт доклада о результатах проверки и принимаемых мерах.

Жители ветхого дома 1957 года постройки по улице 40 лет Победы в Скопине жалуются на удручающее состояние здания. Изначально жильё строилось как временное и не было рассчитано на такой долгий срок эксплуатации.

Из-за низкого качества стройматериала сейчас корпус здания осыпается. Капитальный ремонт дома не проводился. Квартиры должным образом не отапливаются, в помещениях образовалась плесень. Обращения жителей в управляющую компанию результатов не принесли.

Исполнение поручения главы СКР Александра Бастрыкина и ход процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.