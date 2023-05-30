Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия

В рубрике «День шедевра» расскажем о Царских вратах 17 и 18 веков, которые экспонируются в зале Древнерусского искусства Рязанского художественного музея.

— Царские врата – это фрагмент алтарной преграды, которая отделяет основную часть церкви от алтаря, вход в который разрешён только священнослужителям, — рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Перед нами уникальный памятник резной пластики 17 столетия. На алтарной преграде канонически присутствуют образы четырёх евангелистов и мотив Благовещения, который был утрачен. Об этом нам говорят клеймы без изображения.

Изначально врата были цветными. Об этом свидетельствуют остатки красочного слоя и позолоты. Слева расположен ещё один шедевр – алтарная преграда 18 столетия.

Эти врата объёмны, полихромны. Вверху сюжет Благовещения. В центре редко используемый на вратах сюжет — Тайная вечеря.

Удивительно сохранившиеся экспонаты вы можете увидеть лично. Приходите в Рязанский художественный музей.