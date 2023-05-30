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Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия

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В рубрике «День шедевра» расскажем о Царских вратах 17 и 18 веков, которые экспонируются в зале Древнерусского искусства Рязанского художественного музея.

  — Царские врата – это фрагмент алтарной преграды, которая отделяет основную часть церкви от алтаря, вход в который разрешён только священнослужителям,  — рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — Перед нами уникальный памятник резной пластики 17 столетия. На алтарной преграде канонически присутствуют образы четырёх евангелистов и мотив Благовещения, который был утрачен. Об этом нам говорят клеймы без изображения.

 Изначально врата были цветными. Об этом свидетельствуют остатки красочного слоя и позолоты.  Слева  расположен ещё один шедевр – алтарная преграда 18 столетия.

  Эти врата объёмны, полихромны. Вверху сюжет Благовещения. В центре редко используемый на вратах сюжет —  Тайная вечеря.

Удивительно сохранившиеся экспонаты вы можете увидеть лично. Приходите в Рязанский художественный музей.

Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия
Царские врата из Рязанского художественного музея – уникальный памятник резной пластики 17 столетия

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