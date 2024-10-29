Во все времена люди искали ответы на волнующие их вопросы, пытались предсказать будущее и выяснить с помощью мистических знаний и практик, как связаны зловещие предзнаменования и страшные события и катастрофы, происходящие на Земле. Не была исключением Хильдегарда Бингенская, немецкая монахиня, которая оставила после себя ряд таинственных пророчеств, над которыми люди по всему миру ломают голову.

Хильдегарда — настоятельница-аббатиса возведённого под ее руководством бенедиктинского монастыря и автор мистических книг видений, первая из которых — «Путеведение, или Познание путей Господних». Одно из самых громких и вместе с тем пугающих пророчеств её касается страшной кометы, которая приблизится к Земле. И тогда будут твориться на нашей планете жуткие вещи. Издание theDay вспоминает основные тезисы этого жуткого предсказания:

— Ещё до того, как прилетит комета, многие народы, за исключением праведных, будут стерты с лица земли нуждой и голодом. Великий народ, живущий за океаном (вероятно, речь шла об Америке), населённый людьми разных племен и поколений, будет разорён землетрясением, ураганом и приливными волнами. Он будет разделён, и большая часть окажется под водой. Этот народ увидит еще много несчастий на море, — говорила монахиня.

И уже сейчас мы может обратить внимание, что часть из того, что предрекла Бингенская, начинает сбываться. К земле приблизилась комета C/2023 A3. Она оборачивается вокруг Земли каждые 80 тысяч лет. В последний раз её могли видеть неандертальцы. Учёные предполагают, что возраст кометы составляет около 4,5 млрд лет. И это событие стало поистине уникальным, и создаётся ощущение, что для нас оно не пройдёт бесследно.

В тот момент, когда комета приблизилась к Земле, Америку начала досаждать череда ужасающих ураганов. Взять хотя бы недавний ураган «Хелен», который унёс тысячи жизней, ущерб от него составил около 100 млрд долларов, а разбор завалов продолжается до сих пор. И дальше вряд ли будет спокойнее: эксперты говорят, что повышение температуры в верхних слоях моря приведет в ближайшее время еще к более сильным ураганами и штормовым волнам.

Есть и вторая часть пророчества Хильдегарды Бингенской, которая заставляет серьёзно обеспокоиться:

— Своим огромным давлением комета вытеснит из океана столько воды, что она затопит многие страны и станет причиной нищеты и разных болезней. Все прибрежные города будут затоплены, и многие из них будут разрушены приливными волнами. Большинство живых существ погибнет, — уверяла таинственная провидица.

Случится ли глобальная катастрофа, предсказать сложно. Ясно только одно — в последние годы на наши плечи легло огромное количество бед, горестей, страха, потерь и разочарований. Связано ли это как-то со словами легендарной провидицы, нам только предстоит понять в будущем.